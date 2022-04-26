大宗商品股票的下跌，引領歐洲各地區股市大幅下挫。市場對中國經濟放緩和美國升息的擔憂，覆蓋過法國總統大選結果的正面影響。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌8.20點或1.81%，為445.11點，指數落在三月中旬以來最低點。投資人紛紛湧向較安全的債券市場。

與中國關聯較大的礦業股、油氣股、奢侈品股等跌幅最多；人們越來越擔心北京將加入上海行列，實施疫情相關的嚴厲封鎖。

AJ Bell投資主管Russ Mould說，隨著世界工廠的供應鏈受到破壞，中國可能進一步實施封鎖措施的前景，可能產生惡性循環，導致通膨壓力加大，經濟成長放緩。結果可能是停滯性通膨，造成投資人難以忍受的苦果。

由於市場擔憂中國需求下滑，工業金屬價格大跌，造成礦業股出現近兩年來表現最差的交易日。油氣股也大跌4.8%。

銀行股跌3%。與中國經濟關聯高的匯豐和渣打分別下跌4.1%和3.5%。

歐元區股市波動指數升了30點，升到近兩周新高。

法國CAC指數跌2%。即使上周日大選結果，馬克宏勝利，受到金融市場歡迎，但仍不敵整體不利的市場環境。

法國興業銀行歐洲股市主管Roland Kaloyan說，隨著過去兩周馬克宏民調優勢不斷加大，市場已重新定價，如今的影響應該有限。

法國基礎建設公司Vinci漲1.3%。此前由於擔心該公司遭右派候選人勒龐(Le Pen)收歸國有，該公司在過去一直遭拋售。

荷蘭醫療科技公司飛利浦暴跌11.3%，股價來到2016年新低。該公司第一季的獲利遭受打擊。

法國遊戲集團育碧(Ubisoft)升9.5%。上周五新聞報導，該遊戲軟正吸引著收購基金的收購興趣。