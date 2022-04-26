1名家長發現4歲女童屁股腫脹、瘀青，經調閱幼兒園監視器發現，竟被老師及助教暴打。（柯宗緯攝）

受虐兒童驗傷單。（柯宗緯攝）

高市又爆虐童事件！2年前曾有虐童紀錄的一家私立幼兒園，改名字後又招生，未料今年3月中旬，1名家長發現4歲女童屁股腫脹、瘀青，經調閱幼兒園監視器發現，竟被老師及助教暴打，全案至少有5名幼童受害。高雄市長陳其邁獲悉後相當震怒，要求必須嚴查嚴辦。今高市議員吳銘賜在議會踢爆此事，更氣得譙「夭壽骨，別人的孩子死不了，實在太粗殘」。

吳銘賜今在議會總質詢時爆料，左營一家私立幼兒園曾有過虐童紀錄，2020年老師罰2歲女童大熱天跑7圈操場，更扯的是老師沒教保資格，教育局只罰老師、幼兒園各6000了事，經教育局徹查，同年10月14日辦理歇業，未料隔天業者改名字，經教育局核准成立，「真的是無縫接軌」。

吳銘賜指出，近日接獲更名後的這家私立幼兒園的家長陳情，發現小朋友屁股有瘀傷，到幼兒園看監視器，發現今年3月29日當天至少5個幼兒莫名其妙被老師打，主教、助教兩個輪流打，尤其主教下手非常重，真的難以想像，怎麼下得了手？

吳銘賜表示，這名4歲童的該家長看到3個場景，女兒沒排好被助教抓去教室，推倒在地上，用高舉過頭的手用力打，幼童爬起來後，老師還抓著肩膀用力搖。主教趁女童尿尿中，無預警從背後拍打，小朋友受到很大驚嚇。幼童在教室上課自行去廁所尿尿，被主教發現竟又被拖去廁所拖打、罰站。

「別人小孩當沙包打！」吳銘賜痛批，乾脆把涉嫌虐待的老師調去燕巢看守所、大寮監獄管理收容人，他質詢氣到怒瞧髒話，直批「夭壽骨，別人的孩子死不了，實在太粗殘」，家長很痛心，孩子是要去被教的，不是被打的，怎麼可以威害到未來國家主人翁呢？市長可以叫幼兒園強制歇業嗎？

高雄市長陳其邁答詢時表示，該個案違反兒少權法第49條規定，經了解後，也請主管機關社會局，要從重處罰，先行政罰走，個案也要移送法辦，希望能所有兒少保護要引以為戒，違反相關法令，一定要嚴辦。

教育局長謝文斌指出，對於這個案子，教育局都有掌握，而且一開始有收到事證後積極處理，目前開完會議，也做出裁處決議，已經發出行政裁處通知書，裁罰已經做出來了。