48萬日本人氣Youtuber「おたひか」，頻道拍攝多為情侶日常，雙方真實甜蜜互動，充滿令人激動的化學反應，受到不少網友喜愛，日前日本八卦網紅上傳「おたひか」幾張女方浦西光和一名陌生男性的親密床照，似乎有了新對象，引發議論；見狀2人拍片說明其實雙方已經分手，男方也坦承分手理由是自己出軌，女方確實已另結新歡。

專揭藝人八卦的網紅「東谷義和」爆料，「おたひか」中的男方太田和女方浦西光，頻道上大方曬恩愛，私下早已經分手多時，女方還有了個新男友春木，甚至都上傳他們的親密床照作證，被指根本是商業假情侶，粉絲對此議論紛紛，終於在2天後，情侶檔決定出面證明屬實，不過男方也說了他出軌問題在先所致。

影片開頭，太田和浦西光鞠躬道歉，承認雙方在半年前分開，只是考慮工作安排未在第一時間就公開此事，男方也說到彼此會決定分手，其實就是男方出軌，他也一直在反省，身為男人他真的覺得很丟臉，表現良好犯錯態度；女方則解釋，跟男方分開後心情鬱卒，找上朋友春木聊天，相處下聊出感情，跟對方正處於熱戀期。

浦西光在影片中再三強調，兩人3年來的感情都是真實的，反駁商業情侶的說法。春木在影片後段也幫忙說明，兩人有想過公開分手消息，不過春木站在經營角度著想，恐會影響頻道人氣才提出隱瞞。網友有不同見解，指出這樣還是詐騙行為，不過也有不少人說至少有認錯，願意考慮再給一次機會。