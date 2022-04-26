1艘台東籍貨輪「大發1號」今天凌晨從台東富岡漁港載運民生物資前往蘭嶼運補，行駛到富岡外海約4海浬途中，突然遭到遭1艘由新加坡出發，行經台東外海前往韓國的賴比瑞亞籍油輪撞上，大發1號嚴重進水沉沒，船上9名船員跳海全數被台東海巡隊救起，目前肇事原因正由海巡第15隊調查中。
基隆海岸電台凌晨接獲大發壹號發出的求救訊號，表示貨船遭到嚴重撞擊，船艙大量進水，已經開始沉沒，船上9船員陸續跳海逃生，漁業電台立刻通報15海巡隊救援。
根據調查，我國籍「大發1號」貨輪疑似與賴比瑞亞籍油輪擦撞，海巡隊在凌晨零時45分許，接獲基隆海岸電台通報，「大」輪於綠島西南方12浬船身傾斜進水，船上9人(8台1印尼)，船長表示將棄船，海巡署派艇前往救援。
凌晨1時許，台東海巡隊線上3595艇抵達現場，並將救生筏上9員全數救起；0140時許「大」輪沉沒，海面未發現油污， 02時許海巡艇將「大」輪9名船員載抵伽藍漁港，並帶返隊部實施案情詢問。
經過海巡緊急聯繫，當場要求賴比瑞亞籍油輪停船，並於清晨5時許聯繫上船務公司代理商，並傳真授權「大」輪船東同意後續由船務公司處理賠償事宜，已簽訂同意書，基隆港務台在6時許通知賴比瑞亞籍油輪可以離開。
目前海巡隊已將後續將資料送航政單位，未來將進行海事評議。
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