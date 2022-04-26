台8線中橫公路117.4公里處關原路段上邊坡200公尺處今清晨發生大規模崩塌，坍土堆高約150公尺，面積初估至少20萬立方公尺，下方的明隧道也被慘遭土石淹沒，公路總局預估至少需要5天才能搶通。（公路總局提供／羅亦晽花蓮傳真）

台8線中橫公路117.4公里處關原路段上邊坡200公尺處今清晨發生大規模崩塌，坍土堆高約150公尺，面積初估至少20萬立方公尺，下方的明隧道也被慘遭土石淹沒，公路總局預估至少需要5天才能搶通。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

台8線中橫公路117.4公里處關原路段，上月27日因山區連日降雨及地震影響，迄今仍不斷出現間歇性落石，怎料上邊坡200公尺處今清晨發生範圍長達200公尺的大規模崩塌，且坍土堆高約150公尺，面積初估至少20萬立方公尺，下方的明隧道也被慘遭土石淹沒，公路總局已封閉該路段，預估至少需要5天才能搶通，且不排除時間因後續災況改變而延長。

公路總局指出，台8線117.4公里處關原路段，今晨上邊坡發生大規模崩塌，上邊坡高約200公尺發生崩坍滑落，範圍長達200公尺，坍土堆高約150公尺，坍土方量初估約20萬立方公尺以上，且目前仍有土石持續滾落。

太魯閣工務段長陳麗華指出，崩塌面積大，邊坡下方117.3公里處18公尺的明隧道也大量土石覆蓋，且長達100多公尺的路基也已不見，屆時也將視挖掘狀況，確定隧道是否需要修復。

由於該路段自上月27日起，不斷有落石掉落，路況持續不穩，公路總局公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段搶修團隊自那時起，每晚都會封閉該路段，並視隔天搶修狀況開放通行，因此今天上午的大規模崩塌，幸無人車受困傷亡。

公路總局表示，今上午7時，第四區養護工程處及太魯閣工務段已成立緊急應變小組，並立即在災點前350公尺處隙地成立前進指揮所，目前持續封閉關原（合歡派出所前）至神木路段（114.6公里至126公里），避免民眾進入。

公路總局估計該路段搶通時間恐需長達5天以上，且不排除因後續災況改變而延長搶通時間，呼籲原行駛該路線的用路人，在封閉期間，請暫時改繞行其他路線。