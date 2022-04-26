所謂正財，就是具有穩定性質的財源，一般都是通過自己勞動所得。而偏財卻是為流動性的財運，雖然所得財富數目較大，卻充滿不確定性，容易財進財出。運勢命理網站「靈匣網」分享，在今年5月份，生肖龍、牛、狗、兔、豬的人正財和偏財都特別旺盛，收入豐厚。

▍生肖龍

屬龍人在今年5月有吉星庇佑，正財運和偏財運都特別旺盛，無論是工資薪水還是自己創業收入，都有很大提升，口袋滿滿。而且先前的投資也有了較好回報。他們這個月基本上都不用太過辛苦付出，只需做好自己份內之事，財富就會自動送上門來，日子也是過得越發富裕。

▍生肖牛

屬牛人進入2022年也算是脫離了本命年，一切事宜都變得越來越好，財運也跟著發生改變，在今年5月份，不僅事業方面有較好發展，而且偏財運不錯，可能意外得到一些收獲。總之這個5月是收獲的月份，也是自己得到提升和進步的一個月，只要繼續努力，再適當的去做些投資，就能夠獲得收益。

▍生肖狗

屬狗人2022年與流年太歲相合，能夠得到太歲的助力，運勢有了很大度福提升，個人能力和才華也有機會得到發揮，事業做得非常順利。他們在今年5月份財運旺盛，無論是正財還是偏財都非常好。事業都進展順利，有較多收獲，薪資提升了很多不說，在投資理財方面也有一些意想不到的收益。他們腦子活躍，思維清晰，再加上財運又好，一般都能夠把日子過得富裕。

▍生肖兔

屬兔人2022年整體運勢不錯，再加上自己積極向上，擅長謀劃，又懂得經營之道，所以這一年是收獲的一年，同時又是開辟新天地的一年。屬兔人在今年5月份更是有吉星「太陽」入住，為其催旺財運，帶來滿滿正能量，無論是正財還是偏財，都有豐厚的收益。即便是職場小白，也有機會得到提升，薪資翻倍。他們本就未雨綢繆，擅長為將來打算和計劃，只要有了合適的機會，定不會輕易錯過。所以這個5月是賺錢的大好時機。

▍生肖豬

屬豬人2022年與流年太歲呈六合之勢，運勢自然不會差。這一年裡面，不僅能夠得到太歲的助力，同時還有吉星庇佑，無論是事業運還是財運，都是非常好。今年在職場中晉升很快，有望加薪，他們在今年5月份，財運更佳，無論是正財還是偏財，都有意想不到的收穫。雖然說他們不太看重金錢，但有錢不賺也不是他們的風格。