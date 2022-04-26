韓國軍方消息人士向韓媒《韓國經濟報》表示，烏克蘭呼籲韓方提供150至200種軍用物資，其中包含韓軍俄製T-80U坦克，這點讓韓國軍方相當「恐慌」。此消息引起不少國內網友熱議，其中不少人分析認為，韓若真給烏克蘭，就恐惹怒俄國，難怪驚慌。

韓媒《京鄉新聞》推測，烏克蘭會向韓國索要武器，可能是美國向其透露韓國擁有T-80U、BMP-3等俄製武器，才導致此情況發生。

不少國內網友對此訊息十分關注，《中時新聞網》該篇報導下方就有網友紛紛留言，有人認為似乎給人感覺不給不行，「欠你（烏克蘭）的」？也有人點出原因稱，「韓國真提供了這些武器，就是與俄國作對」，直言難怪韓國會害怕驚慌。

至於一向親美、採購大量美製武器的韓國為何會有俄製坦克？綜合媒體報導與過往資料顯示，主因是1991年蘇聯解體後，繼承蘇聯的俄羅斯政府因經濟困境、無力償還蘇聯外債，便以武器償還債主國之一的韓國；俄羅斯曾因此供給韓軍數十輛原廠T-80U坦克和BMP-3步兵戰車，戰力足以輾壓北韓軍隊列裝的T-54/55、T-62坦克，一度成為朝鮮半島最先進的坦克。