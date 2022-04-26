香港73個青年團體昨（25日）透過8個代表向香港下屆特首選舉候選人李家超提交《青年政綱建議書》，就青年就業創業、安居置業、婚姻生育、人才培養等20個方面提出短、中、長期的具體措施，建議書長達2萬字，由李家超競選辦主任譚耀宗與副主任譚志源接收。譚志源表示，「青年政策是李家超政綱的重中之重，團隊會非常小心考慮當中的意見，適當吸納」。

李家超近日頻頻接觸各界之餘，同時加緊撰寫政綱，香港社會各界把握表達意見的機會，昨再有多個團體前往李家超競選辦遞交建議書，其中最引人注目的是73個青年團體長達2萬字的《青年政綱建議書》，由香港青年聯會、香港菁英會、香港華菁會及多個青年團體代表提交，譚耀宗與譚志源接收。

譚志源隨後表示，大家都認同青年是香港未來發展的重點，故青年也是李家超政綱裏的重中之重，團隊會非常小心考慮建議書中的意見，適當吸納。他並稱，團隊會盡快完成撰寫政綱，大部分內容已基本成形，計劃本週末完成，所以未來數天競選團隊將較少公開活動。

香港青年聯會主席梁毓偉表示，《青年政綱建議書》是由香港青年聯會、香港菁英會等73家青年團體歷時一年多，在研究文獻、專題調研、專家座談的基礎上，結合落區探訪、熱線訪談，聽取了3萬多名本港青年心聲而匯總形成的。

他指出，建議書從20個方面，提出短期能落地、中長期見實效的具體措施，覆蓋青年就業創業、職業發展、安居置業、婚姻生育、人才培養等多個領域（見表）。他們懇請新一屆港府在制定政策時，從頂層設計到具體施政上，多關注青年需求，傾聽青年心聲，為青年向上流動創造更多機遇，給廣大青年以希望和方向。

香港菁英會主席凌俊傑表示，青年工作尤為重要，在提升青年政治及社會方面，各團體都予以不少精闢建議。從第五波疫情開始，在「青少年抗疫連線」和「愛心車隊青年行動」中觀察到，不少青年都熱心參與其中，只要有良好的參與平台就可以匯聚各方力量。他希望新一屆港府可拓寬青年在社會及政策制訂的參與，為香港發展一同籌謀。他說，港府要幫助青年菁英進一步拓寬國際視野，社會也要多關顧基層青年，給予他們教育、培訓及生活支援。

香港大學學生李曜菖表示，自己身為大學生，面對畢業後的生活環境，難免感到擔憂，其中房屋問題是青年尤其關注的事項。他指出，由於租金難以負擔，單單要求合理生活，滿足基本所需，已讓青年感到壓力。他希望新一屆港府能向青年推出不同的房屋支援政策，例如增加青年宿舍供應，以過渡性房屋去解決燃眉之急等，以減輕青年的生活壓力。