本土確診與被匡列隔離人數持續增加，中央流行疫情指揮中心宣布居隔新制「3＋4」。對此，醫師沈政男表示，這個新制是否會成為這波防疫的「改變遊戲者」還需要再觀察，但疫情持續升溫，全台破萬，甚至是雙北自行破萬的日子很快就會到來。

沈政男昨在臉書發文表示，這兩天的確診沒有明顯增加，是因為移動指數降低了，從全台零售與休閒項目的移動指數曲線圖中可見，可以清楚看到現在是去年5月疫情以來的新低點，比2年前疫情還低。「現在，要壓平疫情曲線，就只能靠自發性人流移動下降了。不然，就會持續往上攀升。」

沈政男說，居隔制度改成3+4，也就是接觸者前3天隔離，後4天每天快篩就可外出，而這項變更會不會成為這波防疫的「game changer（改變遊戲結果者）」有待觀察。

沈政男透露，Omicron的潛伏期中位數是2.9天，什麼是中位數？就是就是排名在中間那個人。這樣一來，約有四成多染疫者在三天後發病，這就要靠每天快篩來攔，如果後4天快篩做得確實，應可攔下大部分的確診者，就怕有人沒有落實。

沈政男也說，公司行號對第4天回來工作的接觸者，若擔心傳染風險，也可自行進行感控措施。這項措施主要是因雙北隔離人數太多，但其實中南部還沒有這個問題。因此，中南部若擔心3+4底下有漏網之魚，對於接觸者可多加給予關注。

沈政男指出，疫調與居隔就是這樣，當新增破萬，甚至更高，問題就會自動解決，屆時光是要聯絡和安頓確診者就會忙不過來。而這一天很快就來，不只是全台破萬，而是雙北自行破萬。而他也認為，指揮中心現在沒有繼續放寬入境檢疫的天數規定，代表仍是保持謹慎開放態度，沒有冒進。