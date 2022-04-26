交通方便的周圍房市快速成長，也為捷運沿線挹注利多因子。（盧金足攝）

受惠捷運交通利多發酵，捷運沿線地區單價接連突破區域高價，中捷綠線文華高中站的「冠德文心綻」，為台中首座捷運共構宅，成為捷運宅指標建案亮點。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，捷運沿線地區在交通便利與重大建設的利多之下，台中必然走向逐捷運而居的全新都會生活型態，捷運宅價量齊揚態勢已然成為現在進行式。

「冠德文心綻」因鄰近逢甲商圈、新光三越、大遠百等多個商圈，加上陸續動工的洲際漢神百貨以及水湳中央公園等大型建設，預估未來高樓層房價將會再創新高。

周圍房市快速成長也為捷運沿線挹注利多因子，包括鄰近市政府站的新市政中心地區近期預售案陸續創出高價紀錄，鄰近文華高中站的水湳地區因地價高昂及重大建設等原因，下半年準備進場的「總太至境」，預期將帶動周圍房市漲勢。

土地成本劇升將反映到建案預售價格上，並連動周圍房市價格齊漲，如七期新市政中心預售案已穩站7字頭，尤其捷運沿線具備生活機能之區域更坐五望六。

聯聚建設旗下品牌理仁建設，在捷運綠線市政府站旁推出「理仁奕舍」，基地位於五期大墩20街，打造自然共生住宅，坪數規劃40-50坪，總銷60億元，每坪單價預估60萬元起。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，台中近幾年最夯的地區莫過於七期、水湳、十四期等地區，預售價格持續攀升連同帶動周圍區域房價一起齊漲。

反觀新成屋擁有即買即住的優勢與相對合理的價格，眼見為憑、亦成為購屋族不錯的選擇。