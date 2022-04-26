左營警方在阿蓮山區找到做案用的車輛，以車追人。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

24歲余男為首的暴力犯罪集團於今年1月30日凌晨強押29歲黃姓男子上車，警方獲報後展開圍捕，在同日凌晨在旗山區一家超商前成功解救黃男。警方之後以車追人，於4月23日拘提余男等5人到案，訊後移送橋頭地檢署偵辦。

左營警方表示，余男與黃男因為債務問題，由另4人蒙面，於1月30日凌晨1時許到左營區以電擊器威嚇黃男，並用辣椒水噴灑黃男的眼睛，強押黃男上車，將車開往旗山方向。余男等人還對黃男蒙眼，讓他不清楚行車方向。

警方研判，雙方在車上應該有達到部分共識，所以余男等人後來將黃男放在旗山區一家超商前，還通知黃男的朋友前往接人，黃男的朋友獲知後報警。警方調查，黃男與余男是朋友關係，押人的警告意味濃厚。

由於黃男提供的線索有限，導致警方得重新調查與蒐證。警方先在阿蓮山區找到犯案用的車輛，以車追人，在左營余嫌家中找到新台幣28萬元、電擊器1支、彈簧刀3支等證物。余男說，這筆錢與此案無關，是他工作所得，放在家裡備用。

警方詢後，依妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌移送橋頭地檢署，建請檢察官聲押。檢察官訊後對余男、甘男、黃男各以兩萬元交保，另一名黃嫌以1萬元交保，胡嫌請回。

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