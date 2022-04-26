中國駐美國大使館26日消息，中國駐美國大使秦剛走訪美國中西部，當地時間24日在大陸駐芝加哥總領事趙建陪同下，抵達明尼蘇達州聖保羅市家華助中心，作為訪問明州行程第一站。他表示，希望僑團團結友愛，相互支持，同時也使華僑華人在美國生活得更好、更安全，享有應有的地位。

秦剛到訪受到明州華聯會主席、華星藝術團團長顏炳文、華助中心主任高寰及僑胞、志工歡迎，並引領參觀中心各項設施，秦剛在老年書法活動室看到一名老太太正在練習「篆體英文」書法，她對秦剛說，「我寫的這三個字是『Home Sweet Home』，這也是華助中心在我們心中的形象——『溫馨之家』」。「原來如此，您把中國書法和英文字母相融合，非常有創意，應該申請專利！」現場給予老人熱烈掌聲。「我還要送您一幅字」，老人說罷將一幅出自明尼蘇達大學藝術系張宏教授的書法作品「中美世代友好」贈與秦剛。

秦剛隨後觀賞僑胞節目並發表即席講話表示，如果從華助中心的前身明州中美聯誼會和明州社區服務中心算起，從1967年到今天已是50多年，大家一直堅持不懈、50多年如一日地為僑胞服務。他要向熱心公益事業的僑胞、僑領、僑團和志工們表達崇高敬意。全美共有500萬僑胞，類似華助中心這樣的機構還有不少，希望僑團團結友愛，相互支持，同時也使華僑華人在美國生活的更好、更安全，享有應有的地位。

秦剛說，華助中心不僅要把僑團凝聚起來，做好服務，還要更多地和美當地社會進行交流，傳播弘揚中華優秀文化。比如親鄰善仁、和睦友愛，這些都是優秀中華傳統文化的一部分，也是每一位炎黃子孫血脈裡流淌的基因。中國駐美使領館將一如既往地為僑胞、僑團提供支持和幫助，服好務。

中新社報導，顏炳文表示，明州華助中心多年來一直本著融入當地、服務僑社，建設華僑華人之家的理念深耕明州，今後將繼續為僑胞排憂解難、維護權益，同時弘揚中華文化，推動中美民間的友好往來。