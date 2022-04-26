美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與國務卿布林肯（Antony Blinken）週日出訪烏克蘭，成為自俄烏戰爭以來，美訪烏的最高層級官員，並宣布加碼軍援與重開大使館。訪問結束後在波蘭的記者會上，奧斯汀表示，美國希望看到俄羅斯被削弱到無法對其他鄰國造成威脅。

BBC報導，奧斯汀表示，他希望俄羅斯在烏克蘭的損失將讓俄無法在其他地方採取類似行動，他補充，如果烏克蘭有得到適當的支援，他們還是可以贏得戰爭。他還宣布，美國將向烏克蘭和其他歐洲國家額外撥款7.13億美元的軍事援助，而根據不具名美國官員表示，當中有一半將近3.32億將分配給烏克蘭。

奧斯汀的言論很大程度上可以證明，美國在這場戰爭中有其戰略目標，也就是俄羅斯被擊敗，被削弱到無法對其他鄰國產生威脅，所以即使美再三強調不會派兵，但已經深入參與其中。而某種程度上，軍事專家也認為，俄羅斯需要數年的時間才能從這次俄烏戰爭中恢復。

布林肯也宣布，美國外交人員將從下周開始返回烏克蘭，預計將會先落腳在利維夫（Lviv），長期計畫是在首都基輔重新開放美國大使館。美國總統拜登將在周一正式提名美駐斯洛伐克大使布林克（Bridget Brink）為新任駐烏大使。至今美駐烏大使一職懸缺逾2年。