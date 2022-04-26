員警在公園周邊協尋，總算找到也正在焦急找女兒的廖小姐（左），趕緊通知她到警所將女兒接回。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

小女娃一看到媽媽來了，立刻撲向媽媽懷抱。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

警察果然是人民的保母，台中市第6警分局何安派出所員警獲報，指有小女童獨自在公園內逗留玩耍，員警前往將女童帶回警所，並一邊從地緣訪查周邊社區協尋家人，單身的年輕暖警為了安撫女童，急中生智拿出1瓶養樂多，讓女童不哭不鬧，乖乖在所內等媽媽來接她回家。

有民眾向警方報案指，在西屯區甘肅路一段某公園內，1名小女孩獨自1人逗留玩耍，身邊全無大人陪同，懷疑是走失幼兒；何安派出所警員劉益志、黃南憬前往現場，只見小女孩獨自在公園內跑來跑去，公園附近遍尋不著家屬親友，趕緊將女童帶回。

3歲小女童在陌生的派出所內，說不清家長姓名與住家地址、電話，單身的暖警立刻拿出一瓶養樂多，女童不吵也不鬧，乖乖坐在椅子上等候，看到媽媽終於從外面趕來，立刻從暖警叔叔的懷中撲向媽媽懷抱。

員警兵分二路在公園附近店家、幼兒園，挨家挨戶詢問，終於找到小女童的母親，37歲廖女說，因為在忙沒注意到女兒竟然偷偷自行開門跑到戶外，等她發現時已經不見女兒蹤影，正焦急不已，出門找人時，幸好遇到員警熱心幫忙，才能讓女兒順利回到家。