輕鬆理財好幫手

巴菲特說過：「如果你找不到睡覺時也能賺錢的方法，你將工作到死去那天」。新冠疫情席捲全球，許多產業咬牙硬撐，一方面萬物齊漲，不少民眾感嘆錢難賺、領著死薪水永遠追不上飛漲的生活成本，日子過得苦哈哈，再不學著累積被動收入，恐怕這輩子真的翻不了身。

許多人選擇靠投資，讓金錢為自己工作，當然，沒有穩賺不賠的生意，進入證券市場便是考驗每個投資人的眼光，但凡事總有第一步，現在入門投資的管道較以往已經方便很多，除了網路上免費的學習資源，一個順手好用、清楚明瞭的下單App也能幫助你踏出實戰第一步，今天就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，看看網友熱議讚賞的十大券商下單App是哪些吧！

No.1 永豐金大戶投

想開始投資股票，選定一組好用工具絕對是基本功，永豐金的「大戶投」App導入個人化理財管家，陪你面對忙碌的職場人生，在不一定能時時盯盤的工作時刻，大戶投App的「智慧單」功能就相當方便，只要設定好交易條件，當價格一到，系統就能自動化下單，對於想穩定做長線投資的交易者十分友善，也能幫助投資人在股海中保持意志力，貫徹投資心法。

再者，為了避免新手在第一關開戶就因資訊太複雜而裹足不前，永豐金證券與永豐銀行合作，由永豐銀行提供了簡便的線上「DAWHO」數位帳戶開戶流程，和證券「大戶投」一同申請不但節省時間，也可以將其作為日後投資的交割帳戶使用，一舉兩得。

另一方面，剛開始投資最怕的，除了選錯標的賠錢，也會擔心被交易手續費吃掉獲利，在這一點上，其實只要選用優質的投資工具，倒也不必過於卻步，以目前永豐金證券舉辦的活動來說，只要在今年內完成線上開戶，不論是想存台、美股甚至投資期貨，皆享有優惠的交易手續費，且新戶開戶及首次交易，還會再額外獲贈電子禮金，讓好的理財從減輕負擔開始，也令不少用戶紛紛感心直呼：「投資想要省下的，大戶投都幫我想到了！」（相關優惠資訊，請參考官網）

No.2 元大投資先生

「兩分鐘，幫你把投資變簡單」元大投資先生是國內廣受歡迎的選股、下單App，除了提供完整全面的投資相關研究報告，也應用圖像化功力將資料指標轉換為「買賣信號晴雨圖」等友善的極簡圖示，十分明確易懂，有許多用戶心得提到，App獨具特色的使用介面剛開始需要花費一些學習時間來熟悉，「但習慣後就相當好用。」

No.3 國泰樹精靈

國泰證券在行動投資方面，發展出相當完整的應用程式體系，如選股、看盤、抽籤等功能都各自有重點App支持，其中「樹精靈」就是以看盤作為主力功能的軟體，搭載獨特的滑動式介面設計，讓看盤、選股、下單更加快速便利，還有「搖一搖回自選」功能，相當人性化，有網友也提到頁面清楚且「字體夠大夠貼心」，讓家中的長輩都很愛用。

No.4 兆豐行動VIP

兆豐證券的「行動VIP」App由國內知名的三竹資訊協力打造，整體介面設計相當整潔清晰，整合了包含盤後資料、財經新聞、各類分析指標等資訊方便使用者參酌、擬定投資計畫，在開發團隊持續更新優化下，系統穩定度得到不少投資人青睞，甚至有用戶特別指出，即使自己使用的手機已經很老舊：「也不會因此卡頓」相當順暢。