No.5 富邦e點通

富邦證券的App主要有「富邦e+」和「富邦e點通」兩支，其中以e點通較適合新手投資人使用，App明亮乾淨的視覺介面是吸引用戶持續近用的一大要素，並分成力量黑、正向藍兩種主題，有不少使用者在下載頁面留言評論：「畫面有質感」、「有符合券商規模的大器感」，另外，能自定義常用功能的專屬首頁設計也相當方便，適合各種邏輯的交易者。

No.6 玉山Fugle

由玉山證券與群馥科技共同推出的「富果帳戶」股市投資帳戶，整體營造出清新、具有現代感的品牌印象，App操作介面可搭配直觀且靈活的即時股市研究卡片，協助用戶發展投資策略，同時也利用資料視覺化技術，推出各式分析圖表、報告供投資人參考，讓投資新手能循序進入狀況，讚揚：「畫面舒服、交易方便。」

No.7 群益行動贏家

群益行動贏家在交易上主打「超光速」、「智慧單」兩大功能，「超光速」透過簡明的介面設計強化一指操作，大幅增進下單速度，也可以在價格劇烈波動時迅速抽單；或是利用「智慧單」先設定好委託條件，在達到觸發價時自動送單、輔助策略實踐，不少用戶稱讚這款App功能操作簡單、相當好上手。

No.8 元大行動精靈

除了「投資先生」外，元大證券也同時營運另一支App「行動精靈」，服務慣於使用三竹系統的投資人，同樣擁有不少死忠用戶支持。應用程式提供有個人化的自選報價功能和個股、大盤盤後等資訊，也有豐富的財經新聞消息納入，直覺化的資訊頁面切換博得許多使用者好評。

No.9 新光富貴角10號

新光證券根據不同的硬體使用情境，打造多角化App服務，其中適用手機、平板下單的富貴角10號，被用戶評論為：「發展多年，真的有在傾聽使用者反饋，持續用心改良」的一支下單工具，可以和電腦看盤下單系統「富貴角9號」串接，雲端同步自選股，另外由於是和三竹資訊合作開發，因此用習慣三竹系統的投資人能很快上手。

No.10 中信亮點

主打「忙碌生活、輕鬆投資」的中信亮點App，主推三大亮點功能：「買點雷達」透過個股殖利率試算幫助想定存買股的小資族選擇標的；「e指停利」可協助設定停損、停利標準，防止追高後卻獲利回吐等等情形；「歷史回測」則提供自訂進出場條件，從歷史資料中輔助調整決策、提高勝率，也可以利用「選股寶典」分享選股邏輯給親友，有錢大家一起賺！