台灣民意基金會今公布最新民調，如果中共武力犯台，美國會不會派兵協防台灣？3成6相信美國會、不相信有5成4，比相信者多約18個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，俄烏戰爭爆發後，過半數對美國協防台灣抱持存疑或悲觀的態度。

此外，對於中共是否武力犯台，最新民調顯示，3成9認為可能隨時會，5成1認為不可能。

民調顯示，中共犯台，是否相信美國會協防台灣？8.5％非常相信，27.8％還算相信，29％不太相信，24.8％一點也不相信，9.7％沒意見、不知道、拒答。只有不到一成的人對美軍會協防台灣深信不疑。

他說，台灣民意基金會2020年9月迄今的四次調查，台灣人的態度已經有了戲劇性的轉變，大多數台灣人對美軍協防台灣信心的崩潰和期望的破滅。造成這一現象的單 一最重要因素無疑就是俄烏戰爭。

進一步的分析，中性選民中2成4相信，6成1不相信；從年齡層來看，20-24歲3成1相信，6成6不相信、35-44 歲3成3相信，5成6不相信。與上個月比較，明顯過半數台灣人不相信美國會派兵協防台灣的態度，似乎已經定型，已經穩定過半。

他說， 再加上6成的人擔心有朝一日台灣需單獨面對中國解放軍入侵，近8成的人不認為可單靠台灣自己的力量可阻止中共佔領台灣。這種認知的形成，或許讓台灣人更認清現實， 如何經由對國際與兩岸形勢的透徹醒悟，找出可行的生存發展之道。

關於台灣人的民族認同，8成自認為自己是台灣人，1成有「既是台灣人也是中國人」的雙重認同；他說，這項發現再度證實，台灣人認同，有別於中國人認同，已經成為台灣的「統攝性」單一民族認同。 和俄烏戰爭開打前相比，台灣人認同上升 2.1 個百分點，雙重認同者略減0.2個百分點， 中國人認同下滑2個百分點。俄烏戰爭爆發， 台灣人認同不減反增，飆破百分之80大關，這是台灣人認同史上最強烈的時刻之一，意義非比尋常。

此外，在統獨態度上，52.8％台灣獨立，11％兩岸統一，22.4％維持現狀， 13.8％沒意見、不知道、 拒答。他說，將期盼未來兩岸統一和繼續維持現狀者加起來， 仍比期盼未來台灣要獨立的人少20個百分點。由此可見，期盼台灣未來要獨立才是台灣社會主流民意，政府不分藍綠長期所宣傳的「台灣人希望永遠維持現狀」，並非事實，而是假象、謊言或神話，已經嚴重誤導國際視聽很久了。

至於俄烏戰爭中共領導人習近平的態度，1.6％非常欣賞，8.1％還算 欣賞，26％不太欣賞，48.6％一點也不欣賞，10.8％沒意見，4.9％不知道、拒答。高達4成9的台灣人對習近平表示一 點也不欣賞，對一個中國領導人產生如此強烈的反感，是前所未見的。

他表示，對比2017年底台灣人對中共總書記習近平整體而言尚有「些微好感」來看，現在的台灣人對習近平的反感僅次於普丁。