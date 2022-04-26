46歲型男港星陳曉東1995年出道後，因一首《心有獨鍾》的好男人形象爆紅，2014年他宣布與小14歲的前護士台灣女友王妤嫻結婚，婚後育有2個可愛寶貝女兒，生活幸福美滿。近期他住在北京，配合當地政策下樓做篩檢，沒想到打扮太過老氣，昔日的不老男神似乎飄出叔味。

在香港大火的陳曉東近期將事業重心轉到大陸，昨（25）日人在北京的他依照當地政策出門做核酸檢測（PCR），陳曉東在抖音分享自己排隊做核酸的影片，只見他戴著一頂棒球帽，上身穿著鬆垮的白色T恤，由於帽子和衣服都有圖案，讓整個人身上看起來原素過多，再加上不太合時下潮流的銀色腰包，穿著上過於隨意，和平常溫文爾雅的紳士形象大相逕庭，戴上口罩的他，一雙濃眉大眼很是明顯，他和其他北京民眾一起排隊，人群中似乎沒有人認出他就是演員。

或許是等待時間有些長，陳曉東一邊唱一邊等「不要貼不要貼不要貼貼，不要擠不要推會變密接！」，他用雙手一前一後拉長距離，暗示即使排隊也要保持適當距離，保護自己也保護他人，但穿搭和平時工作差太多，有很明顯的大叔味，讓許多網友差點認不出他。還有粉絲提到陳曉東的恤太皺了，他看到後親自回覆「下次穿得有型點！」

陳曉東下樓做篩檢，穿搭引發關注。（圖／陳曉東抖音）

這麼生活的模樣曝露在網上，許多粉絲留言「怎麼樣都帥氣」、「這次疫情看到了，明星大多數，還是在北京，上海」、「都在北京買房子了」、「東哥去當志願者，估計社區裡不用喊就都下來了」、「居然和我住的這麼近」、「這個腰包很北京啊」