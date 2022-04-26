近期本土確診案例屢創新高，內政部次長、疫情指揮中心副指揮官陳宗彥昨天召集全國消防首長救護量能需求會議，盤點救護量能，陳宗彥表示，初步盤點，全國消防救護車量能尚可支應目前的緊急救護需求，考量疫情變化，請地方消防機關提前整備，並主動協調地方交通局，增加防疫計程車的量能，落實輕重分流。

近期本土疫情升溫、多點爆發，指揮中心昨天宣布，新增本土個案5108例再創新高，不僅確診數攀升，就連中重症患者也增加16人，醫療及消防救護量能備受關注。

因應本土疫情迅速擴散，且根據指揮中心評估，此波疫情尚未到達高峰，陳宗彥昨召集全國消防首長盤點救護量能，因應疫情變化，未來消防救護車需求增加，會中除提醒地方消防機關提前整備，主動協調地方交通局增加防疫計程車量能，落實輕重分流，以保持各縣市消防救災救護量能外，也將整合國軍及民間救護力量協勤。

陳宗彥表示，消防員肩負救災救護等重要工作，當全民確診率漸漸提高，未來消防人員確診也可能相應增加，所以人力勢必需要補實，將協請國軍先行備妥量能，以應未來啟動。