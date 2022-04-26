過去幾年，美國與大陸在經貿上激烈交鋒，美國針對大陸半導體、高科技及航太產業進行制裁，並將部分陸企列入實體清單，美國企業需要取得許可證才能出貨產品或技術給名單上的成員，這使得大陸發展半導體自主的計畫受到考驗，更波及過往與大陸貿易交流密切的南韓，數據顯示，美國對大陸半導體產業祭出制裁後，南韓受創最重台灣、日本則從中受惠。

南韓媒體中央日報報導引述南韓全國經濟人聯合會（FKI）的調查指出，針對台灣、美國、日本、南韓以及東南亞6國（越南、新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼）對大陸半導體的出口市占率進行調查。

結果顯示，在美中惡鬥的背景下，南韓和美國的市占持續萎縮，且南韓萎縮幅度遠高於美國，代表是受創最為嚴重的國家，但台灣、日本以及東南亞6國的市占率則有擴大的趨勢。

報導指出，所有調查都是跟2018年美國對大陸發動制裁前的數據進行比較，南韓萎縮約5.5%，幅度遠高於美國的0.3%，受衝擊程度最大，台灣的市占則增加4.4%，日本成長1.8%。

數據一來一往有不小落差，FKI指出，「由於美國的制裁政策，造成大陸當地企業和境內外資企業很難買到美製半導體，結果就是台灣製半導體進口量大幅增加。」

不僅如此，不具名的分析師表示，受美國斷供影響，華為、中芯等大陸本土企業和在陸外企選擇以台製晶片取代韓製晶片，加上記憶體晶片價格下降，去年大陸從南韓進口記憶體晶片的規模比2018年下滑13.7%，是影響最深的領域。