因應台鐵員工「五一不加班」、當天台鐵表定班表全部停駛，交通部長王國材今（26）日與台鐵工會會談。會談前他接受媒體聯訪表示，還是希望工會取消五一不加班，至少可以開一些部分班次，像是當天有四技二專考試，希望當天早上能不能開一下，讓學生們好好去考試。

媒體問到，台鐵工會堅持退回《台鐵公司條例》草案的話，交通部跟他們還有得談嗎？王國材回應，今天是他最近第三次來到工會，希望三顧茅廬，有一些好的結果。溝通兩個字真的很辛苦，但是他覺得他跟工會希望台鐵更好，員工的福利有保障，這是一致的。所以他今天會跟工會把相關問題好好講清楚，希望得到共識。

王國材說，五月一日台鐵停開雖然交通部有準備，但是還是會影響到很多使用台鐵的乘客的便利性，他還是期待五月一日有個取消（停開）的目標。如果不能取消，也不希望全部的台鐵司機員都不開車，能不能有部分的班次可以開？這是他今天努力的目標，結果等一下再跟媒體說明。

至於27日會有新的五一應變措施班表嗎？王國材說，昨天演練時類火車也跑了，各站也做了一些演習，今天下午5點會再開一個會議，把整個應變計劃做一個確定，明天中午會公布在台鐵專區裡面，「但是我還是希望（五一應變計劃）備而不用。」

會不會擔心工會放棄協商？王國材說，今天就是來討論的，如果大家目標是一致的，為了台鐵的未來，就一起努力，他會盡他全力來溝通。他也強調會談加班車，能不能有一些部分班次，不要司機員全部都不來。台鐵司機員很團結，過去大家的意志都會一致，但他希望對有一些民眾很需要的部分，尤其5月1日四技二專的考試，這是全國性的考試，影響比較大，他今天也會向工會提出來，希望早上能不能開一下，讓學生們好好去考試。