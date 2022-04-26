受到新冠肺炎疫情影響，南韓女子天團TWICE，終於在近期於美國及日本各地展開世界巡迴演唱會，只要她們所到之處都聚集了大批媒體及粉絲守候，可見高人氣。而在23日的日本演唱會結束後，TWICE日本官方推特也立即發出團員合照感謝粉絲，卻被眼尖的網友發現子瑜的臀上多了一隻「鹹豬手」，而「凶手」曝光也引起網友熱烈討論。

TWICE的第4次世界巡迴演唱會「TWICE 4TH WORLD TOUR‘Ⅲ’」在今年盛大展開，2月份她們結束美國洛杉磯、奧克蘭、沃斯堡、亞特蘭大、紐約等5座城市的巡演後，緊接著飛到日本展開一連3日的演唱會。而在23日的首場東京巨蛋演唱會結束後，TWICE日本官方帳號也立刻在推特上發出成員合照感謝粉絲，並替23日生日的成員彩瑛慶生。

而身穿黑色上衣、格紋短裙的子瑜，雖站在左側一角，但清秀的五官及白皙的大長腿依然相當吸睛，眼尖的網友還發現，子瑜蹲低後所展現的翹臀上竟多了一隻鹹豬手，仔細看才發現是日籍成員Mina的手，親密的肢體互動展現團員間的好感情，令網友們看到後直呼「Mina可愛的壞手」、「Mina不可以壞壞」、「羨慕她們的好感情」、「希望她們能一直這麼好」、「她們實在太可愛了」、「愛死TWICE」、「突然有點羨慕Mina，哈」、「歡迎TWICE來東京」、「日籍成員們一定很開心」意外引發熱議。