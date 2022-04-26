太平洋島國索羅門群島2019年從台灣轉向中國後，似乎成為美國印太戰略的破口。美國國務院東亞和太平洋事務局助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）表示，美國支持台灣與太平洋地區的邦交國持續深化關係，這對太平洋島國有很多好處。

中國最近與索羅門群島簽署安全協議引發了美國、澳洲、紐西蘭、日本等國家的嚴重關切。美國國家安全委員會印太政策協調員坎貝爾(Kurt Campbell)和國務院負責亞太事務的助理國務卿康達率領的代表團上星期五在索羅門群島的首都霍尼亞拉與該國總理索加瓦雷(Manasseh Sogavare)舉行會談。

康達表示，今天在一場電話記者會上表示，台灣仍然是美國的太平洋島國朋友們的強大夥伴，包括馬紹爾群島、帛琉、諾魯、吐瓦魯，「與台北保持關係，並且與台灣持續合作，有著許多好處。」

康達指出，台灣是一個領先的民主政體，也是關鍵的經濟與安全伙伴，「美國支持我們在太平洋地區的朋友，持續與台灣深化關係。」美國認為，與台北的朋友合作有很多好處，美國已經清楚認知到這一點，也將持續這麼做。

康達重申，美國並不是在要求各國在美國和中國之間做出選擇。但我們希望所有國家都能有選擇的權利，並且是在不受脅迫之下做出選擇。