俄羅斯盧布周一走強，兌歐元匯率突破了77盧布，升至近兩年高位。本周俄羅斯企業將繳納一些稅款，而俄羅斯央行也預計於周五作出利率決定。

莫斯科交易所周一收盤，盧布兌歐元上漲3.6%，至1歐元兌77.25盧布，早盤一度創下2020年6月以來的最高紀錄，76.96盧布。

盧布兌美元上漲3%，來到73.17盧布，徘徊在2月24日俄羅斯出兵烏克蘭、戰事爆發之前的水準。

與2月24日之前的水準相比，盧布的交易活動仍然低迷。盧布的走勢也受到央行實行資本管制的人為限制，因為在西方制裁凍結了俄國近半數的外匯儲備之後，俄羅斯央行無法透過外匯干預來支撐盧布。

路透調查的分析師稱，俄羅斯公司本月應繳的稅款達到創紀錄的3兆盧布(約402.5億美元)，支撐了盧布匯率。為了支付這些款項，一些專注於出口的企業需要拋出外匯。

Veles資本在一份簡報中表示，繳稅可能推動盧布走高，但俄羅斯央行本周五預期的降息，可能會抑制盧布走勢。

俄羅斯總統普丁在周一提議將抵押貸款利率從12%降至9%，這是俄羅斯政府希望刺激經濟成長的另一個訊號。普丁在電視講話中讚揚俄羅斯中央銀行和政府為穩定經濟形勢作出的「及時」決定。

俄國央行周一表示，將把用於計算官方匯率的交易時間縮短一個小時。分析師表示，此舉顯示，央行已注意到外匯市場流動性狀況出現改善。

俄羅斯仍在努力應對資本的外逃。俄羅斯央行周一的資料顯示，3月持有俄羅斯OFZ國債的外國投資者比例降至17.7%，為2012年末以來的最低水準。

俄羅斯股市漲跌互現。以美元計價的RTS指數上漲2%，至946.5點。以盧布為基準的MOEX指數下跌1.5%，來到2199.5點，為2月24日以來的最低點。