消息面：

1.美國能源部長Jennifer Granholm表示，自5月起的半年內，美國將透過釋出戰略儲油每日額外提供市場100萬桶原油，而美國本土石油與天然氣產量也將持續增加，足以彌補因制裁每日流失的100萬～150萬桶俄國石油。

2.中國的新冠疫情持續升高，在經濟可能受到重創的陰影籠罩下，周一紐約期金收跌近2%，為每盎司1896美元，跌破1900美元大關。現貨金下跌1.7%，報每盎司1897.01美元。現貨鈀金尾盤大跌9.6%，報每盎司2146.20美元，盤中一度重挫近13%，跌至2068.82美元，創下3月29日以來新低。現貨銀跌2.2%，報每盎司23.62美元，盤中一度跌至2月以來新低。鉑金跌1.8%，報每盎司931.99美元，盤中跌至去年12月以來新低。

3.中國的疫情惡化，市場擔心原油需求減弱，周一紐約期油收跌3.53美元或3.5%，為每桶98.54美元。倫敦布蘭特期油收跌4.33美元或4.1%，為每桶102.32美元。上海疫情尚未緩和，北京的確診人數開始增加，投資人擔心中國的疫情如果失控並實施嚴格的防疫封控措施，可能重創原油需求前景。歐盟官員表示將以「明智」的方式禁止俄國石油進口。市場預期歐盟在短期內作出決定的可能性不高，亦給油價帶來壓力。

4.中國疫情升溫帶動避險需求，周一美元創下6周來最大單日漲幅，人民幣兌美元則連跌第3天。尾盤美元指數上漲0.7%，報101.76，創下3月11日以來最大單日漲幅，盤中最高觸及101.86，創下2020年3月來新高。Western Union Business Solutions資深分析師Joe Manimbo表示，中國疫情升高、全球經濟前景惡化，以及聯準會料將採取激進的升息動作都令人感到不安，為美元帶來提振。市場預期中國需要放寬政策激勵經濟，人民幣兌美元下挫0.9%，報6.5615兌一美元，創下一年新低。