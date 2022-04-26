裕隆集團重視ESG永續發展，執行長嚴陳莉蓮關懷在地社會共融，持續投入車輛本業資源關懷在地社會，集團旗下格上租車以移動服務資源打造Caas（Car as a Service，車輛即服務）公益循環經濟，積極為未來高齡化社會、台灣偏鄉交通尋找用車的解方，3年來投入創新公益服務超過78萬公里，相當環台超過650圈。

格上租車總經理陳俊表示，格上租車以車輛循環經濟CaaS商業模型導入社會創新設計，推動偏鄉醫療、長照交通、無障礙旅遊等不同場域用車需求，以「捐服務代替捐車」的創新交通模式打造車輛移動永續方程式，並由「幸福輪轉手」專案投入台東南迴偏鄉醫療交通服務、新北市長照交通服務、新北市微光防疫車隊、9453友善無障礙旅遊等行動方案，期望更多人一起加入「愛的里程數」行動行列。

陳俊表示，以往企業捐車的行動轉變為捐服務，事先考慮到需求方整體用車的生態，提供維修、用油、駕駛、保險等移動時會發生的周邊服務，提供過去許多社福機構在捐車後因維運成本無法持續善用的現象，以真正切合偏鄉弱勢就醫就學、載人載貨的需求；同時，透過科技的力量，將共享嫁接在整合的平台之上。一方連接需求，另一方則串聯車商、供應商、融資方、物資方等等不同面向，形成生態鏈。同時降低使用者成本，提升車輛稼動率，也帶動汽車產業從重資產的購買邁向輕資產的訂閱租用，開創新的商業模式。

在此共好與創新的理念下，格上租車參與裕隆集團「幸福輪轉手」創新公益交通專案的實際執行，由集團整合裕隆汽車、裕融企業、納智捷捐助車輛服務資源，格上租車以CaaS創新「捐服務代替捐車」公益訂閱式服務模式，3年多來投入台東南迴、雙北長照場域展開社會創新交通實驗計畫，為偏鄉弱勢民眾提供就醫就學、載人載貨的移動用車新想像。

裕隆集團分享南迴智慧醫療車服務案例，由於台東南迴偏鄉長達100公里距離沒有一家醫院，居民就醫只能包一趟1500元白牌車或是坐救護車，交通距離成為偏鄉日常難題。裕隆集團自2019年起投入長期永續計畫，整合集團車輛資源，裕隆汽車、裕融企業及納智捷公司贊助，由格上租車提供車輛服務，負責租賃、保修及維運管理，透過在地南迴協會招募志工司機，串起南迴偏鄉的高齡醫療交通，為偏鄉提供永續的公益交通循環經濟模型，在南迴達仁及大武鄉已服務在地1萬8615人次，行駛里程已達68萬公里，運行3年都來創造高效交通服務涵蓋率，讓433個長期被迫繭居家中的老弱貧病終於能被看見和服務。

另一案例是新北市長照交通服務計畫，裕隆集團自2019年與台灣計程車學院協會合作長照uber模式，格上運用本業車輛資源，以中古車租賃模組協助協會建立長照車隊，協助協會從重資產的購買邁向輕資產的訂閱租用，打造有照服能量的長照車隊規模，服務滿2年照顧雙北1萬8053人次。去年疫情嚴峻之際，新北市受疫情影響成為全台最嚴重地區，裕隆集團也運用長照車隊，並整合旗下車輛資源投入緊急支援，協助確診者後送及大量防疫物資載送問題，協助快速投入車輛、設置車輛清消中繼站，快速成立防疫車隊協助守護醫療綠色通道。

此外，格上租車也積極響應集團關注高齡社會的普及用車及無障礙環境友善問題，與众社會企業持續推動「9453友善旅人計畫」，集團更率先台灣企業首創推出員工福利孝親旅遊方案，推動孝親文化，2018年起7度免費邀請員工的高齡家屬參與無障礙旅遊的「福氣小旅行」，並支持超過16個身障團體的公益旅行。同時，導入Go Smart車共享，跨界與全台灣共生宅推動高齡共享用車模型。

格上租車近年積極創新用車服務，以Go Smart APP整合日租、共享等服務，以租賃共享的模式達到減碳排的成效，上線一年半已累積25萬會員，共享車隊過去一年為地球減碳5560噸。陳俊期許CaaS串連更多的交通移動服務，未來透過平台化，將用車服務資源整合轉換成「愛的里程數」，讓社會大眾都有機會參與，看見永續在移動交通的公益方程式。