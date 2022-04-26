韓星具俊曄上月閃婚大S（徐熙媛）後，隔天便風塵僕僕來台與大S過起新婚生活，最近更獻出身為台灣女婿後的登台首秀，引來大批粉絲聞風而至想一睹具俊曄本人。今(26日)據週刊報導，雖然具俊曄先前在韓國受訪透露想帶太太回韓國生活，但近來具俊曄似乎改變計畫將在台灣工作，連大S經紀人都出馬幫忙徵求懂韓文的助理，而製作人詹仁雄近日見到大S本人，更透露大S整個人像回春了10幾歲，美到不像話。

大S離婚106天後日前閃電宣布梅開二度與20多年前的男友具俊曄結婚，消息一出震撼了許多粉絲，雖然大S媽媽一開始反對，更氣女兒先斬後奏，但隨著新女婿來台接受隔離再見面聚會後，小S透露母親的態度也軟化，已經和大S和具俊曄破冰吃飯，一場家庭劇也算暫時落幕。

未料，後來傳出具俊曄的烏龍傳聞，引來大S工作室罕見開腔，強調具俊曄並非是被亂傳的「遣返回國」，早在韓國時就計畫好5月中到紐約的工作，所以才只申請了60天的入台簽證，並指出：「當初夫妻兩人單純以為只要登記結婚，進來台北就可以辦理居留證，沒有留意到還要準備無犯罪紀錄證明，現在已經請家人在韓國代為申辦，正在公證中」。

據《鏡週刊》報導，除了DJ工作外，具俊曄最近也受詹仁雄邀請希望他能參與選秀節目《原子少年Atom Boyz》，並替男團製作歌曲，由於工作邀約不斷，大S經紀人開始徵求精通韓文的助理，盼以此幫忙具俊曄的工作計畫，也頗有長期在台發展的可能，詹仁雄更透露，當天在聚會上見到大S時，可見她整個人回到少女的狀態，正面狀態看來小了10歲，而兩人都用英文溝通，夫妻倆互動十分甜蜜。

而稍早，本報詢問大S經紀人關於具俊曄的工作計畫，對方沒有多做回應，只強調：「具俊曄的良民證已經下來，目前已經在辦居留證。」