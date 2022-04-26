新冠肺炎疫情持續延燒，單日本土確診數已突破5000人，被認為是綠營參選台北市長強棒的衛福部長陳時中，如今還有機會嗎？一份最新公布的民調顯示，55.6％的台北市民對陳時中在這波疫情中的表現不滿，更有高達59％的台北市民不支持他卸下指揮官，去參選。

近日本土疫情急速升溫，但不論是政策、配套措施等均遭不少質疑。最新民調顯示，有78.8％的台北市民對於疫情擴散感到擔憂；62.5％的台北市民認為政府的防疫政策混亂，讓民眾無所適從。

在政策上，有67％的台北市民對於政府的篩檢準備感到不滿；至於針對幼童的疫苗政策方面，更有49.4％的台北市民感到不滿。

在此基礎下，有55.6％的民眾對於陳時中在這波從3月開始的疫情中的表現，感到不滿，並有59％的台北市民反對陳時中卸下指揮官的角色參選台北市長。

該民調由《ETtoday民調雲》進行，調查期間為4月21日至24日，調查範圍及對象為台北市年滿18歲以上民眾，方式以「手機簡訊」通知進行網路問卷調查；調查回收有效樣本數為1495份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.53%。