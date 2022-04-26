美國哈佛大學知名天文學家羅布（Avi Loeb）談外星人

美國哈佛大學知名天文學家羅布（Avi Loeb）推論，更高級的文明可能在遙遠的實驗室內創造出我們的宇宙。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網25日報導，羅布在科普雜誌《科學人雜誌》（Scientific American）上發表的專欄中說，先進文明可能發展出一種技術，能透過量子穿隧（quantum tunneling）無中生有，創造出嬰宇宙。

他說，這理論結合了兩個看似背道而馳的概念，那就是遙遠的先進文明有能力融合量子力學和重力，隨後辨識並重建宇宙的一切構成要素。

羅布將先進文明分級，而其中的依據在於「複製其生存天體物理條件」的能力。由於萬一太陽突然死亡，地球人無法重新創造現有的生存條件，因此只能被歸類為C級「低等」科技文明。他並強調，因為人類拚命摧毀自己唯一的家園，甚至可能再下一等，落入D級。

另一方面，羅布指出，B文明先進到足以獨立於母恆星（host star）外，重新創造他們生存的條件。至於能創造宇宙的A級文明，則可以像他所說的，製造大量暗能量，並創造出「嬰宇宙」，或是由較高文明控制的較小宇宙。

此外，羅布說，由於競爭所致，一次只有一個先進文明能達到這種尖端精密的程度。