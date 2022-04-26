中央流行疫情指揮官陳時中昨宣布，即起疫調精簡，不再公布確診者足跡。對此，高雄市長陳其邁今（26）日表示，會選擇性公告，像是高風險地方仍會公布。至於快篩試劑，前天開始跟各家廠商下訂，都是以50萬劑為單位。

針對陳時中說疫調不再公布，高雄是否跟進？陳其邁表示，足跡會看一些重要的地方，每天疫調匡列的時候，除了病人主動回報外，若屬於高風險地點，有不特定接觸風險，會選擇性公告。

至於電子圍籬是否比照基隆取消？陳其邁認為，關鍵不在於電子圍籬要不要取消，是如何及早發現病例，他昨提一個概念「自主隔離」，當民眾被通知PCR確診，民眾需自己隔離，就是民眾自律及健康管理責任要加重，用自主性、自發性的健康管理，搭配後端政府平台及對確診者的管理和照顧，才能確保確診者健康及讓R值往下掉。

有關高雄快篩試劑量能方面，陳其邁指出，要根據不同政策調整，「3加4」需要的量很大，高雄快篩試劑量能之前有備很多，過去都是10萬、20萬、30萬在訂，未來快篩試劑的量會再增加，因此前天開始持續跟這些廠商，以50萬為單位下訂。