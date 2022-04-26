工控記憶體品牌Apacer宇瞻(8271)投入DDR5技術研發有成，率先推出JEDEC Raw Card Revision 1.0量產版本DDR5 UDIMM、SODIMM、RDIMM、ECC UDIMM與ECC SODIMM工業級記憶體，成為首家具備DDR5量產版製造能力的記憶體模組廠商；未來可望拉大與競爭者差距，加速DDR5工控應用落地，持續助力AIoT、伺服器、資料中心與高效能運算(HPC)等高階應用導入。

JEDEC固態技術協會日前發表DDR5 UDIMM、SODIMM與RDIMM Raw Card Revision 1.0量產版標準，象徵DDR5記憶體已從產品設計、功能驗證、系統驗證等開發階段，正式邁入量產里程碑。不同於目前市場上DDR5產品都仍停留在開發階段的工程版本，宇瞻依循JEDEC 1.0版規範發表量產版本DDR5工業級記憶體全系列，不僅大幅增強產品穩定性與可靠度，其時序定義和傳輸速度更採用最新的JEDEC JESD79-5A DDR5 SDRAM標準，以進一步縮短資料存取延遲，發揮最佳的效能表現。

另一方面，觀察到工業級記憶體SPD內的關鍵記憶體參數資料，常因供電不穩、人為操作錯誤或主板設計問題遭到異常改動，進而影響工控系統運行的穩定性，甚至引發無法正常開機等問題；宇瞻也宣布全面升級DDR5工業級記憶體系列，免費提供SPD防寫保護(SPD Write Protection)技術，將因SPD數據刪改導致的停機風險降到最低，以滿足工控應用對提升系統可靠度的高標準要求。

宇瞻具備業界最完整的DDR5工業級記憶體產品線，包含UDIMM、SODIMM、RDIMM、ECC UDIMM與ECC SODIMM規格，支援8GB、16GB與32GB容量選擇。為因應日趨多元的5G、AIoT與邊緣運算應用情境，宇瞻DDR5全系列工業級記憶體皆可支援抗硫化技術(宇瞻專利)、30μ金手指、底部填充(Underfill)與敷形塗層(Conformal Coating)等加值環境防護技術，以最高可靠度與耐用度，為工控應用提供最強後盾。