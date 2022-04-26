本土法人出具報告指出，今年由於貨運運價維持高檔，長榮航(2618)機隊運能年增2成可望受惠，在各國邊境解封後，2023年客運供需將嚴重失衡，迎來報復性反彈，給予長榮航買進評等，目標價47元。

報告指出，美國PMI維持高檔，整體貨運需求呈現小幅正成長，長榮航去年第四季加入 777F貨機3架，預估運量將年增21％，推升今年貨運營收。2023年貨運估計因國際班機增加、國航市占回落，運量年減4％，全年運價下跌，但仍維持高於疫情前水準。

雖然本土疫情爆發，但各國邊境解封需求將大增，法人預期今年第四季客運將有較明顯成長，今年客運量回到2019年2成水準。2023年報復性旅遊可期、遠程航線需求恢復，供給面班次恢復仍需時間，客運供需失衡下，推升客運票價，可用客運單位收益年增翻倍，帶動2023年客運營收顯著成長。而估計油價高峰落於今年第一季，用油成本壓力漸緩，提升整體獲利。

法人預期今明兩年獲利有望來到歷史高檔附近，給予買進評等，以每股淨值18.61元估算，目標價47元。