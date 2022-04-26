潤泰集團今日銳不可擋，潤泰新(9945)大方發股利，今日開盤跳空鎖漲停後登高一呼，潤泰材(8463)、潤泰全(2915)早盤全數衝上漲停板鎖住，潤弘(2597)及日友(8341)漲幅在1~2%不等。

潤泰新2021年稅後純益162.43億元，為歷史次高紀錄，每股純益7.98元，決議每股擬配息2元及配股5元，今日股價跳空鎖在漲停板74.5元，至10:15，買單有1.8萬張搶著要買住。2022年潤泰新可完工入帳新案包括潤泰峰盛、潤泰文樺、潤泰鼎峰等個案，其中除潤泰峰盛，其餘已全數完銷，今年營運樂觀看待。

風力發電成為今日盤面的人氣焦點，潤泰材挾著離岸風電水下基樁合格業者，股價也鎖在漲停板29.95元。潤泰材成功開發的離岸風力發電基座水下灌漿材ShifuGrout U799，取得DNV(立恩威國際驗證公司)認證，同時風力發電相關產品HDD套管內灌注導熱泥漿與陸上風機基座灌漿料等亦已開發完成，也已經成功拿下訂單，為營運展開貢獻。

日友首季在台灣與北京醫療廢棄物嫁動率提升帶動下，營收及獲利可望聯袂揚升，展望第2季，山西運城可望在5月加入營運，將為業績注入新的動能，2022年受惠台灣醫療廢棄物嫁動率提升、北京醫療廢棄物處理量增加、山西運城開始投入營運等挹注，法人預期，全年度獲利將恢復成長動能。