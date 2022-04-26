大立光（3008）啟動世代交替？在最新出爐的董事名單中，兩位創辦人林耀英及陳世卿並未列入其中，卻新增了陳世卿之子陳俊明、技術長黃有執替補，光學龍頭廠大立光啟動世代交替是否成真？大立光6月8日股東會董事全面改選後見真章。

大立光董事改選在即，但新上傳的董事名單卻出現變動，新一屆董事會雖仍維持九席董事席次，但提名人選卻出現變化，其中創辦人林氏家族旗下閉鎖型控股公司茂鈺紀念股份有限公司，既有的三位法人代表少掉了林耀英，僅留任現任董事長林恩舟及執行長林恩平。至於其他的董事名單尚包含謝銘原及由原監察人轉任的自然人梁忠仁，另新增兩席董事黃有執及陳俊明，合計董事席次達六席，另新增三席獨立董事含彭明華、顏杉桔、呂俊逸。

大立光擬啟動世代交替，市場持平以對，26日股價以1715元、上漲30元開出後，持續在1700元整數關卡來回震盪，反攻1700元關卡企圖明顯。