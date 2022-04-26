台北市環保局溝渠清理一隊員「無敵忍者龜」林信燦。（台北市環保局提供／張立勳台北傳真）

五一勞動節前夕，台北市環保局表揚181位模範清潔職工，其中，中山區清潔隊員張光榮精通鐵木工、機械維修，隊上有任何設備損壞經過他的手都能修復，此外，溝渠清理一隊「無敵忍者龜」林信燦帶領同仁遇石就敲、遇泥則挖，不管多麼困難的清淤都可完成。環保局長劉銘龍感謝他們為環境品質付出貢獻，期勉其他同仁向他們看齊，一起為市容環境努力、打拚。

今年獲獎的模範職工皆創造出無數的精彩故事，例如中山區清潔隊「陽光硬漢」張光榮，有著典型的原住民風格，性格單純、直爽、忠義、堅忍耐苦、樂天知足，總是充滿積極的正能量，工作態度負責積極，而且樂於關心及幫助他人，不管面對哪一種任務，都能激勵身旁夥伴全力以赴投入工作。

最讓大家敬佩的是，張光榮精通鐵工、木工及各種機械或電子零件的維修，隊上設備或機具損壞，能就地取材將其修復，原本在日班擔任機動組長的他，熱心鄰里事務頗獲好評，為了協助夜班同仁人力的問題，二話不說接下夜間領班的重責大任，熱血衝鋒的表現，讓長官或同事都豎起大拇指，堪稱隊上的表率。

中正區清潔隊「多才多藝好幫手」楊金財，已在環保局任職20餘年，不僅負責轄區內人潮眾多的南機場夜市垃圾清除勤務，還身兼駕駛支援轄內路線收運，任勞任怨，令人感佩，隊部如水管換修、電風扇損壞、廁所扶手或清潔打蠟皆難不倒他，可謂是十八般武藝樣樣精通，除工作上認真負責外，同仁對於他的好才藝都是讚譽有佳，深獲長官與同仁肯定。

溝渠清理一隊「無敵忍者龜」林信燦，在擔任隊員時負責在溝渠內挖土、挑土、倒土、吊桶等粗重耗體力工作，在擔任領班後能適時調整工作及調度人力，凝聚團隊士氣，使團隊能自發性互相協助。

八八水災重創台灣造成許多家庭流離失所，林信燦不但自願前往屏東協助清疏救災工作，並號召隊員陸續加入救災行列，如期完成林邊鄉溝渠清疏，又如幾年前北市基隆路箱涵及涵管淤積，涵管狹長不易作業，吸泥車無法有效施作吸泥，他二話不說帶著人力班同仁前往支援，帶領著同仁鑽入管內，遇石就敲、遇泥則挖，以人力接送涵管內淤泥，完成這項無人可完成的壯舉。