大陸國務院辦公廳近日印發《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》，提出5大方面20條工作內容，促進消費持續恢復。

《意見》共5部分內容，加大助企紓困力度被放首位。提出深入落實扶持製造業、小微企業和個體工商戶的減稅退稅降費政策。推動金融系統透過降低利率、減少收費等多種措施，向實體經濟讓利。引導金融機構優化信貸管理，對受疫情影響嚴重的行業企業給予融資支持，避免出現行業性限貸、抽貸、斷貸。

其中的關鍵表述有：

◆做好基本消費品保供穩價。在各大中城市科學規劃建設一批集倉儲、分揀、加工、包裝等功能於一體的城郊大倉基地。建立完善重要商品收儲和吞吐調節機制。創新消費業態和模式。

◆著力穩住消費基本盤。積極推進實物消費提質升級，加力促進健康養老托育等服務消費，持續拓展文化和旅遊消費，大力發展綠色消費，充分挖掘縣鄉消費潛力。

◆鼓勵和引導大型商貿流通企業、電商平台和現代服務企業向農村延伸，推動品牌消費、品質消費進農村。

◆以汽車、家電為重點，引導企業面向農村開展促銷，鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智慧家電下鄉，推進充電樁（站）等配套設施建設。

◆不斷增強消費發展綜合能力。加快推進國際消費中心城市培育建設，建設涉外消費專區，完善市內免稅店政策，規劃建設一批中國特色市內免稅店。

◆增加就業收入提高消費能力。鼓勵創業帶動就業，增加非全日制就業機會，實施提升就業服務品質工程，穩步提高勞動者工資性收入特別是城市工薪階層、農民工收入水準，落實和完善對農民直接補貼政策。

◆合理增加公共消費。多元擴大普惠性非基本公共服務供給。提高教育、醫療、養老、育幼等公共服務支出效率。支持繳存人提取住房公積金用於租賃住房，繼續支持城鎮老舊社區居民提取住房公積金用於加裝電梯等自住住房改造。

◆全力營造安全放心誠信消費環境。破除限制消費障礙壁壘，促進不同地區和行業標準、規則、政策協調統一。穩定增加汽車等大宗消費，放寬購車人員資格限制。

◆進一步夯實消費高品質發展基礎。加強財稅支持。支援消費相關基礎設施和服務保障能力建設，符合條件的專案可納入地方政府專項債券支持範圍。研究進一步降低與人民生活密切相關、需求旺盛的優質消費品進口關稅。

《意見》提出延續執行階段性降低失業保險、工傷保險費率政策。對不裁員少裁員的企業，實施好失業保險穩崗返還政策。清理轉供電環節不合理加價。採取切實有效措施制止亂收費、亂攤派、亂罰款行為。鼓勵有條件的地區對零售、餐飲等行業企業免費展開員工定期核酸檢測，對企業防疫、消殺支出給予補貼支持。