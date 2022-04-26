中醫藥一直在抗擊新冠肺炎疫情中發揮重要作用，一些中醫藥療法在病例的救治和康復中發揮良好效果，被納入新型冠狀病毒肺炎診療方案，成為全大陸抗疫的寶貴經驗。《科技日報》報導，中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮在上海接受媒體採訪時表示，在上海方艙醫院對自願患者大規模使用純中醫藥治療，療效良好；他認為，中國有能力實現「動態清零」。

★Omicron仍屬「疫」病範疇

「從中醫角度看，Omicron變異毒株新冠肺炎的核心病因病機與之前相比沒有發生明顯變化，仍屬於中醫『疫』病範疇，出現夾寒、夾熱、夾燥、夾瘀的表現，比如西北地區表現為夾燥，而上海仍是一種濕毒夾風熱。」張伯禮說，結合上海地域和氣候特點，在參照第九版《新型冠狀病毒肺炎診療方案》的基礎上，上海研究制定了上海市中醫藥治療新冠肺炎的方案來指導治療。

在上海的方艙醫院，根據新冠患者需求，在自願的情況下，給患者服用中藥，比如中成藥、配方顆粒等。對這些患者大規模使用純中醫藥治療，療效良好。張伯禮說，「我們使用『三方三藥』，加上上海擬定的協定方藥，從前期使用情況看，新冠病毒感染無症狀、輕型患者使用中醫藥干預後，在減少轉重率、減少出艙時間等方面顯示出了良好的療效趨勢。」

★救治老年患者：先症而治，截斷病勢

上海人口老齡化較重，Omicron變異株對老年人群危害最大。老年人往往正氣不足，臟腑虛損，氣血失暢，基礎疾病較多，感染疫癘邪氣後病情容易迅速加重。針對本輪疫情中老年新冠患者死亡率較高，上海也給出了診療方案，形成《上海市老年新型冠狀病毒感染中醫藥救治工作專家共識》。

張伯禮表示，對於機能減退、免疫力低下的老年新冠患者，要分辨高危人群，重視基礎疾病變化，多學科聯合，早期干預，辨證論治，採用「一人一策，一人一方，一天一方」的方法施治，抓住主要症狀和核心病機確定好中西醫結合臨床救治方案策略。在用藥時機上體現「早、快」，在治療策略上體現「清」「通」等關鍵要素，有時可起到四兩撥千斤作用。先症而治，並注重調節機體整體狀態，避免老年患者進展為重症，截斷病勢，減少死亡。

★救治重症患者：要「快」還要「穩」

張伯禮解釋，對於重症、危重症患者救治，治療要「快」，有時還要「穩」，耐心觀察症狀變化，穩定不加重就是好。有時還要「托」，陽氣虛脫要採用大劑參附回陽救逆，力挽狂瀾。在治療藥物上採用中藥注射劑，中藥保留灌腸，人參粉、大黃粉沖服，針灸療法等。在急症用藥上，通過給予血必淨、痰熱清泵推，安宮牛黃丸等內服，用藥味要少，用量要大，痾症用重劑。對於穩定病情、阻斷進展起到了很好的作用。

報導稱，為發揮好中醫藥在危重階段「截斷扭轉」的重要作用，上海市中醫藥管理局創新組織模式，專門組織了市級中醫專家組定期開展中醫會診「加強版」：每晚固定時間舉行市、區定點醫院危重病例會診和討論，每日統計危重症病例中醫藥救治情況，組織相關會診，確保中醫全程參與新冠救治。

★中國有能力實現「動態清零」

「反過來看，如果中國不實行『動態清零』方針，會出現什麼結果？」張伯禮指出，按照中國的人口密度、人口結構，一旦放鬆疫情管控，會面臨病毒廣泛傳播、重症和死亡數量巨大的後果。

他表示，「動態清零」和「絕對清零」是完全不同的兩個概念。「動態清零」是採取積極的措施，發現一起、撲滅一起，「不是說絕對不讓疫情發生，核心內涵是快速發現疫情，快速採取措施來阻斷疫情的持續性社區傳播。」

張伯禮指出，真正實現「動態清零」是要有條件、有基礎的，要有統一的領導、統一的意志和廣大民眾積極的配合，也要有堅強的基層隊伍來落實各項防控舉措，更要有充足的生活及抗疫物資保障。

當前在上海，大陸全國幾萬名醫務人員、各方面的專家前來支援，建立了100多個方艙醫院。張伯禮也表示，上海此次疫情，正是因為有那麼多的隊伍前來支援，才避免了醫療資源被擠兌。

他反問說，如果完全放開了，重症患者大量出現，又該需要多少醫療資源才能應對？如果真到那個時候，經濟發展、社會交流該如何進行也是難以想象，每個人都在擔心自己是否會被感染，生活又如何才能安心？

「所以，我們要堅定走自己的路，走『動態清零』的路。」張伯禮表示，武漢之後大陸國內出現的幾十起本土聚集性疫情處置實踐證明，中國有能力實現「動態清零」，形成一系列經驗並取得了很好的效果，以較小代價取得了較好效果，保障了民眾健康和社會經濟穩步增長。