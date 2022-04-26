針對確診者應自主填報匡列接觸者，省去醫政人員疫調的行政工作，台中市府將先行提供市府版本的表單，另外今起也將配發血壓機給居家照護中的輕症確診者自我監測。台中市長盧秀燕呼籲市民要珍惜、愛惜使用，務必原封不動完整包裝好後歸還各區衛生所。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

針對確診者應自主填報匡列接觸者，省去醫政人員疫調的行政工作，台中市府將先行提供市府版本的表單，另外今起也將配發血壓機給居家照護中的輕症確診者自我監測。台中市長盧秀燕呼籲市民要珍惜、愛惜使用，務必原封不動完整包裝好後歸還各區衛生所。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

針對確診者應自主填報匡列接觸者，省去醫政人員疫調的行政工作，台中市府將先行提供市府版本的表單，另外今起也將配發血壓機給居家照護中的輕症確診者自我監測。台中市長盧秀燕呼籲市民要珍惜、愛惜使用，務必原封不動完整包裝好後歸還各區衛生所。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

新冠本土疫情大爆發，每日確診數字激增，中央宣布居家隔離者「3＋4」26日上路，台中市長盧秀燕主持市政會議時強調，台中市目前確診人數雖然不多，但仍要做好最壞的心理準備，中市府將開發自有版本的自主匡列表單，持續向市民衛教，以便讓確診者知道如何自填。

中央宣布，未來確診個案須自行填報，發病日或採檢陽性日前2天的密切接觸者，以九宮格表單匡列同住親友、同班同學、同辦公室或工作場域密切接觸同事等名單，簡化醫護與行政人員的工作。

盧秀燕指出，過去針對確診民眾，都是由政府負責疫調匡列接觸者，隨著疫情爆發，未來確診數字還會持續增加，中央公布未來將由確診者自主匡列，自己填單告知工作職稱、家中密切接觸者，與職場或其中公眾場域的接觸者。

因此，在中央版本的表單公布下來之前，台中市政府也會開發台中版本的表單，放在台中市政府衛生局官方網站上，希望透過不斷的宣導，讓民眾知道怎麼填報，填完了要繳交給誰等相關的流程，讓確診民眾確實遵守防疫相關規定，保護好自己和他人的健康。

（表單網址：https://www.health.taichung.gov.tw/2041414/post）

另外，台中市累計已有數百例確診，並收案居家照護，未來居家照護的確診者，將由衛生局結合15家專責醫院，每天派人員致電給確診者關心健康，各區公所的居家關懷照護中心也會有專人致電，關心確診者的生活情況，一天至少有2通電話關懷。

盧秀燕說，中央CDC防疫指引提到居家照護期間應該準備口罩、篩劑、溫度計、酒精消毒用品等，還提到要準備血氧機，血氧機目前是珍貴的防疫物資，且要價數千元，對民眾來說，可能不容易買到、或者有些人也買不起。為了守護市民健康，今天起配發給居家照護者的關懷包中就有1台血氧機。

她說，她在防疫直播說明會中已示範過如何正確操作使用，每台機器也都附上使用說明書，她強調血氧機是很珍貴的，未來要循環再利用，因此是先借給民眾，拜託大家要珍惜使用，居隔期滿務必要原封不動收進包裝盒中，再歸還到各區衛生所，由衛生所集中委託專業消毒完成後，重複再派發出去，守護每位市民的健康。