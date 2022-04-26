搶母親節餐飲商機，JR東日本大飯店館內餐廳品牌「鉑麗安全日餐廳」、「HAYASE日本料理」，以及「凱華樓中華料理」各自推出母親節餐點1,480元起，為孝親子女與媽媽全家在溫馨的節慶一起享用美味料理。 「鉑麗安全日餐廳」母親節五月特別菜單， 由日籍主廚推出全日本自北海道、南至沖繩的各特色料理及在地美饌，是喜愛日本美食文化不可錯過的饗宴。

除了日本美食經典菜單壽司、刺身、天婦羅外，還有主廚家鄉菜來自北海道的成吉思汗烤肉、石狩鍋、烤鱈場蟹、東海地區愛知縣的鰻魚飯、九州地區福岡的豚骨拉麵、沖繩知名的水雲醋等、更不可錯過各項豐盛的經典日本美食及甜點，平日一到四午晚餐每人1,480元起，假日五至日晚餐1,680元起。

「HAYASE日本料理」來自日本仙台的日籍主廚郡司行雄於4月29日至5月8日期間推出母親節懷石料理午餐與晚餐。從精緻前菜、椀物「金眼鯛茶巾」、向付「鮪魚最中餅」、母親節珠寶便當箱 -「蝦真薯覆輪卷」、「馬頭魚松苙燒」、「酥炸五彩鮑魚」，食事提供「花束壽司」及「鯛魚清湯溫面」，晚餐菜單不只前菜品項較多，還有使用秋田和牛包覆季節鮮蔬的「和牛千草鍋」等精緻料理，讓媽媽彷彿身在日本仙台一般，舒適寫意的用餐環境中，品嚐HAYASE精緻的母親節懷石料理以及多款美味菜色，午餐套餐3,000元起，晚餐套餐4,600元起。

「凱華樓中餐廳」母親節4人感恩筵8,888元起，由資深主廚楊德興坐鎮的凱華樓中華料理，4月29日至5月1日、5月6日至5月8日期間，以北京宮廷菜為主題推出「凱華萱堂感恩筵」獻給最尊敬的母親。以金華火腿老母雞熬煮的高湯加上鮮蒸鮑魚、海參、干貝、魚肚、肋排等，鮮美養生的「乾隆御膳向陽盅」。特選波士頓龍蝦經油炸後加上XO醬，香氣十足的「母儀天下獻金龍」。套餐內容還有凱華樓的招牌料理御膳黃袍北京鴨、大漠奶香吮指排、黑蒜清蒸龍虎斑、松茸鴨露帝王粥及帝王蟹腸粉、紅棗黃耳燕窩盅等…等都是媽媽最愛的中式料理。