男子吳明峰遭檢方起訴指控，在1999年持刀攔路搶女子財物，2001年吳男被依強盜罪判刑5年定讞後，去年他聲請再審獲准，台灣高等法院認為，被害人指證諸多前後矛盾之瑕疵，又沒有其他證據可證明吳犯罪，改判無罪，檢不服提上訴，最高法院駁回確定。

檢方起訴指吳明峰在1999年7月19日上午5點多，見張姓女子左肩背著皮包偕謝姓女子，他手持西瓜刀攔住張的去路嚇令其將錢交出，謝女見狀迅即奔逃，張女將皮包的信用卡及現金2萬元交付，吳男得手後隨即跳上該不詳姓名男子所騎之機車逃離現場，之後被警逮獲。

檢方主張吳男涉犯強盜罪，是依張姓及謝姓女子的證述，及吳男經送測謊呈情緒波動反應，被認定說謊；新北地方法院一審判決吳男無罪，但高院二審將吳男依強盜罪判刑5年確定。

去年吳男委由律師聲請再審獲准，高院再審庭認為，被害人張姓女子之指述有諸多前後矛盾之瑕疵，且無其他證據可資佐證，不能單憑此種有瑕疵之證述，據而為吳男不利之認定，維持新北地院一審認定，改判吳無罪，檢不服提上訴遭最高法院駁回。