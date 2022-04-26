日本知名女星成田梨紗，過去曾是女團AKB48第一期的人氣成員，2008年退出團體後她便憑著甜美臉蛋與I級兇猛身材進軍寫真界，成功轉型為寫真偶像，甚至接下18禁電影而爆紅，而在寫真界活躍多年的她，近日也突然在社群媒體曬出一系列婚紗照宣布結婚，引起大批粉絲的熱烈討論。

成田梨紗在退出女團後，曾一連推出多本大尺度寫真集展現火辣身材，被不少粉絲視為性感女神，2012年她還接下18禁情慾片「從裸開始」飾演傳奇AV女優森下胡桃，並在劇中出現被男人揉胸等挑逗的畫面震撼觀眾，她也因此一脫成名，成為家喻戶曉的女星。

すべては「裸になる」から始まって



AVは嫌いじゃないけど

業界の裏側

知ってしまうと

萎えるってのがあるんですネ pic.twitter.com/L3OnN3NuUz — 劇場の凡人 筋肉イワオ (@ObC0IXh3f4n8tgY) November 4, 2019

而現年31歲的成田梨紗近日卻突然在個人推特上發表親筆信，向粉絲報告自己即將結婚的喜訊，她也在信中透露另外一半不是圈內人而是一般人，也表示自己雖然不會做家事，也完全沒去學過婚姻所需的相關技能，但今後會以自己的節奏去面對各種挑戰，希望粉絲們能持續溫暖的守護並支持她。

公開的照片中，除了有成田梨紗與新郎穿著白T的甜蜜合照外，也一連曬出多張兩人在東京威斯汀飯店所辦婚禮時的照片，現場邀請了眾多AKB48的主要成員，而成田梨紗也以一襲粉色及蕾絲透視爆乳婚紗現身，現場氣氛喜悅又溫馨，粉絲們看到後也紛紛轉發送上祝福。