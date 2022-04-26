大陸首季的GDP(國內生產毛額)4.8%優於市場預期，但真正的考驗在上海封城的第二季，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文發表他對大陸經濟的看法，直言大陸企業家創新的力量式微，取而代之的是明哲保身的隱退，這才是經濟最核心的問題所在，以阿里巴巴為例，在創辦人馬雲淡出後，市值剩下台積電的一半不到。

謝金河以「曲終人散：他們全都退隱山林」為題指出，阿里巴巴創辦人馬雲曾經和張忠謀一起對談，乍看好像是爺孫的組合，但張忠謀年近九旬依然活躍，馬雲已淡出，前幾年阿里巴巴的市值是台積電兩倍多，如今剩下台積電的一半不到。

謝金河強調，最近雜誌將公布今年兩岸三地一千大企業排行榜，回顧20年前，台積電排在20幾名，十幾年前在10名上下，去年排名第三，今年會躍升至第一，這是十分巨大的變化。

「過去很多年前，我們常常聽到很多人指責台灣的年輕人沒有狼性，現在沒有人這樣說了，反而大陸流行躺平。」謝金河說，大陸的國進民退已成主流，像拼多多創始人黃崢隱退之前，三次響應共同富裕，拼多多股價慘跌不起，另外一些知名企業像是阿里、騰訊、美團等越來越沒力，大陸企業家創新的力量式微，取而代之的是明哲保身的隱退，而這才是大陸經濟最核心的問題所在。