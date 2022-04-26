大陸國務院辦公廳昨（25日）發布關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見，提出大力發展綠色消費。增強全民節約意識，反對奢侈浪費和過度消費，形成簡約適度、綠色低碳的生活方式和消費模式。

意見提出要推廣綠色有機食品、農產品。宣導綠色出行，提高城市公共汽電車、軌道交通出行占比，推動公共服務車輛電動化。推動綠色建築規模化發展，大力發展裝配式建築，積極推廣綠色建材，加快建築節能改造。支持新能源汽車加快發展。大力發展綠色家裝，鼓勵消費者更換或新購綠色節能家電、環保傢俱等家居產品。

意見提出要加快構建廢舊物資循環利用體系，推動汽車、家電、傢俱、電池、電子產品等回收利用，適當放寬廢舊物資回收車輛進城、進社區限制。推進商品包裝和流通環節包裝綠色化、減量化、循環化。展開促進綠色消費試點。廣泛開展節約型機關、綠色家庭、綠色社區、綠色出行等創建活動。