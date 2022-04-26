苗栗縣政府2年來調查石虎族群，推估定居苗栗的石虎數量在 339.9 隻到 362.6隻之間，這是苗栗縣首次進行境內石虎族群全面普查，期望作為生態維護參考。

苗栗縣府2019年9月委託專業團隊進行苗栗縣境內石虎族群調查，2年多來追蹤石虎分布及族群量情況，完成苗栗縣境內海拔1000m 以下地區的石虎全區普查，並繪製石虎分布圖，估計全縣石虎個體數量與豐度。

結果顯示，石虎普遍分布於苗栗海拔 1000 公尺以下地區，並無特定連續高密度區塊，但東北區石虎密度明顯較低，推估苗栗縣的定居石虎數量在339.9 隻到 362.6隻之間。

農業處指出，調查結果將做為未來施政及審查縣內開發案件時的重要參考依據。以石虎出沒記錄網格資料為基礎，如開發案所座落的網格為「有石虎紀錄」網格時，開發單位應提出適當保育措施。

如座落在「無石虎紀錄」網格時，則應於開發前進行調查監測，若確實發現石虎，應提出適當保育措施，以降低對生態環境之影響，確實達到石虎保育的目標。

農業處表示，此次也針對苗29鄉道及苗140縣道動物友善措施成效評估，結果顯示，石虎會利用苗29鄉道的動物通道移動，使用的頻率依通道形式和啟用時間而有差異。

而140縣道路段內石虎穿越頻繁且沒有特定位置，因此持續積極的夜間車輛超速取締，是該路段路殺案件持續減少的重要關鍵。

本研究報告為苗栗縣首次進行境內石虎族群全面普查工作，調查結果將作為未來施政重要參考資料，也提供給關心苗栗石虎的朋友們閱覽。