北市議員陳怡君大同服務處陳姓助理，去年8月因不滿辦公室主任質疑他的工作態度，竟將「選民服務資料卡」放入碎紙機，同時又刪除存放在電腦內的檔案，案經陳怡君提出告訴，陳男坦承犯罪，士林地院審結，依毀損文書等罪，判處應執行拘役40日，得易科罰金4萬元。

32歲陳姓助理，去年5月應徵擔任民進黨籍市議員陳怡君服務處大同辦公室擔任助理，負責填寫選民服務、資料建檔、繕打質詢稿及辦公室庶務等事項，去年8月因不滿張姓主任質疑他的工作態度，竟在離職前，將選民服務資料卡放入碎紙機碎掉，又將硬碟資料全部格式化，刪除選民資料。

張姓主任9月1日發現辦公室內，記載選民資料的資料卡，包括各式陳情案件處理結果，全部遭碎紙機碾碎，調閱監視器畫面，發現陳姓助理還刪除電腦檔案，隨即告訴陳怡君，並由議員提出告訴，陳男辯稱，碾碎的資料卡是繕打錯誤，電腦檔案則是他私人資料，不小心選擇格式化而刪除。

士林地院審理中，陳男坦承因不滿主管工作上的要求，離職前故意刪除，法官認為他犯後並非無悔意，考量他目前待業，依毀損文書罪判處拘役20日，無故刪除他人電腦電磁紀錄罪，判處拘役30日，應執行拘役40日，得易科罰金4萬，仍可上訴。