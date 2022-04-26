從上海市經信委公佈首批復工復產企業「白名單」以來，上海車企紛紛開始封閉式生產。但由於疫情原因能實現復工的工人數較少，要全面復工復產仍有難度。據《證券日報》引述業內人士說，現在復工執行到企業層面太難了，雖然上海周邊道路已開通，但是嚴查仍導致物流效率降低，實際復工效率不夠高。

同時，汽車企業還存在著缺晶片、原材料漲價等問題都需關注。一位汽車上市公司負責人表示，由於新能源汽車對晶片需求暴增，導致晶片短缺影響車輛的各個方面如搖窗機、中控等，缺一個都會影響交付進度。”

在業內人士看來，汽車產業鏈條長，從各級供應商到整車生產涉及多個節點，中間少一個環節都會導致生產停滯。

據22日上海市人民政府新聞辦公室公佈的數據來看，一周以來，666家重點企業已有70％實現了復工復產，上汽、特斯拉等整車企業連續實現整車下線，相關零部件配套企業也陸續復工，汽車企業在產率、產能利用率有所提升。

但也有多家車企抱怨，「雖然公司要求工人復工，但所在社區卻並不放人。」大眾汽車內部人士透露，工人無法返工是復工一大障礙。目前整車廠採取班車統一接送的辦法，但是社區基層管理人員不允許居民外出，車廠也無法接到員工，當前的到職率非常低，進入工廠的員工也被要求必須在工廠中居住進行閉環生產。