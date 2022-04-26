65票同意！立院通過刑泰釗檢察總長人事案 在野黨不背書 11:222022/04/26 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院院會26日進行檢察總長被提名人邢泰釗的人事同意權案投票，以過出席立委半數的65張同意票，通過出任檢察總長。（杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【全程影音】拒絕背書檢察總長同意權案 國民黨團盼邢泰釗堅持司法獨立性｜中時新聞網 訂閱影音： 中時新聞網 立法院今天投票通過蔡英文總統提名刑泰釗任最高檢察署檢察總長人事案。刑泰釗共獲得65票同意票，以及0票不同意票，票數過半因此通過。不過65票就大約是民進黨立院黨團以及親民進黨無黨立委人數，代表在野黨皆未出席投票背書該人事案。 國民黨團質疑刑泰釗辦案看顏色，擔任北檢檢察長期間對國民黨追殺，重啟三中案調查。國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨拒絕替刑泰釗人事案背書，因此全員不參與投票，刑曾在立院稱上任要堅持司法獨立，希望他就任後能堅持。 國民黨確定了！提名楊鎮浯參選連任金門縣長 陳玉珍全台輔選 恢復特偵組 準檢察總長稱可考慮 #刑泰釗 #人事案 #檢察總長 #背書 #立院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 私校退場條例協商無結論 立院今表決 04:102022/04/22 政治要聞 立院法制局：總經理決斷 運輸安全不無疑慮 04:102022/04/17 政治要聞 責任不在NCC 華視出包 陳耀祥卸責立院 04:102022/04/26 政治要聞 疫情燒進國會 立委廖國棟2助理確診 04:102022/04/04 生活新聞 跟政府有關的 來立院都是災難 04:102022/04/26 政治要聞 未兩段式開車門 研擬最高罰7200元 04:102022/04/06 生活新聞 前少將韓豫平涉貪案 檢今提再審 04:102022/04/13 社會新聞 邢泰釗檢察總長人事案 國民黨諷升官四訣竅 10:112022/04/26 政治 檢察總長江惠民下月屆滿卸任 法務部長蔡清祥頒特等服務獎章 17:052022/04/21 社會 疫情紓困條例延長至明年6月 政院函請立院同意 11:522022/04/17 政治 平反冤錯案 邢泰釗研議成立跨級跨轄平台 13:242022/04/14 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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