【全程影音】拒絕背書檢察總長同意權案 國民黨團盼邢泰釗堅持司法獨立性｜中時新聞網

立法院今天投票通過蔡英文總統提名刑泰釗任最高檢察署檢察總長人事案。刑泰釗共獲得65票同意票，以及0票不同意票，票數過半因此通過。不過65票就大約是民進黨立院黨團以及親民進黨無黨立委人數，代表在野黨皆未出席投票背書該人事案。

國民黨團質疑刑泰釗辦案看顏色，擔任北檢檢察長期間對國民黨追殺，重啟三中案調查。國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨拒絕替刑泰釗人事案背書，因此全員不參與投票，刑曾在立院稱上任要堅持司法獨立，希望他就任後能堅持。