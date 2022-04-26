豪宅提供頂級餐飲團隊進駐、讓住戶不出門就像在高檔餐廳一樣享受。（業者提供／盧金足台中傳真）

政府打炒房，雖然一定程度衝擊房地產市場，但是品牌建商專注作品和口碑，還是吸引很多客戶，中部建商長期經營的實力，圈粉、固粉讓客戶跟著建商新案跑，要獲得房市粉絲團的心，品質、品牌見真章。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，換屋族、豪宅客對品牌的執著度更高，不少客戶走進仲介直接指名寶輝、龍寶、聯聚的建案，有客戶甚至是因為建設公司一手屋買不到，改在二手市場中覓屋。

龍寶建設、雙橡園開發都是業界稱道的高回購率建商品牌，國聚建設經營客戶關係，創65％回購率也是新生代建商罕見案例。

專營中產菁英族群的國聚建設，討論聲量不高卻在購屋指名度相當高。國聚建設協理陳政輝說：「我們只管做事，其他的讓客戶去說」。

不同於其他標榜七期豪宅建商品牌，國聚建設在13年間以「蹲馬步」精神穩紮穩打，擦亮「國聚」招牌，其中的關鍵，就在於打底的功夫。

陳政輝說，「友善建築」，應該從土地、環境、建築、生活都要適得其所，住戶眼見為憑自然而然成為國聚代言人。

國聚建設觀察30歲~50歲族群重視健康、享受生活、喜歡綠意，因而國聚建設在健身空間大小與器材選用都在細節處超越同業，抓住客戶心。

這一類客層對於新科技趨勢接受度相當高，其中國聚社區停車空間規劃了電動車充電線路預留，作為日後可擴充使用，也讓科技菁英族群們備感貼心。

國聚建設貼近客戶、傾聽住戶聲音也是創造高回購率的主因之一，由「國聚生活家」團隊統籌規劃的各類社區活動，為住戶生活融入節慶文化、環境教育、健康休閒與公益愛心等，凝聚住戶對國聚社區的歸屬感與向心力。

其中每年舉辦的國聚家庭日，集結跨社區近2000戶家庭，浩大場面讓住戶感到身為國聚家族的榮耀感，住戶對國聚活動高支持度與參與度。

此外，雙橡園開發全台首創的「豪宅3.0」打造頂級豪宅與飯店的更優平衡點，提供包括成立物業管理、頂級餐飲團隊進駐、一日六餐、頂級桌宴、專屬活動策劃、禮賓接駁、專人洗車等細緻化服務，其中，雙橡園自建的「深耕物業管理公司」目前已有超過15種職別，提供遠超一般物業公司所能提供的服務品質。