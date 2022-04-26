1942年首度設立的「普立茲新聞攝影獎」，至今乘載了數十年的世界歷史與文化變遷。2022年6月23日至9月25日，由時藝多媒體主辦、TVBS媒體協辦與漢民科技贊助的「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」於華山文創園區中4B館正式開展。本次將展出多達138幀普立茲新聞攝影獎得獎作品，帶領觀眾遊歷80年來的重大新聞議題，當中更包含今年(2022)甫公布的最新得獎照片，以及全球首度曝光得獎作品專區─「疫情下的世界」。展覽早鳥票於今(25)開賣，380元門票買一送一，為展期最優惠票價 ，敬請把握此最佳購買時機。

展出作品3-1945新聞攝影獎-美國國旗升起於折缽山。(圖/時藝多媒體提供)

普立茲新聞獎(The Pulitzer Prize)被譽為「新聞界的奧斯卡」，是新聞從業人員心中的最高榮譽殿堂；每年頒發21個不同類型的新聞獎項，包含國際報導獎、調查性報導獎、小說獎、漫畫創作獎與歷史獎等，當中最受矚目的獎項即為普立茲現場新聞攝影獎(Breaking News Photography)與普立茲特寫攝影獎(Feature Photography)；「一張好的照片，抵過千言萬語」這句話說明了普立茲新聞攝影獎的重要性。在這個數位化的時代下，拍攝紀錄儼然成為人們的日常，然而，能從成千上萬的新聞攝影照片脫穎而出的得獎作品，它所具備的條件除了美感與紀實性外，更是希望紀錄當下重要的議題並傳播獲得討論與重視，這也體現了「新聞報導」最初的意義與價值。

展出作品1-2002特寫新聞獎-阿富汗的戰爭與和平。(圖/時藝多媒體提供)

「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」代言人陳文茜說：「如果你不從這些歷史照片裡慢慢深思，你就不會學習到為什麼和解那麼的重要，你會以為復仇才是唯一的真理」。希望能邀請民眾，在這個疫情肆虐的時代裡，雖然有困境、有苦難，而你我經歷的一切，終將成為歷史的一面銅鏡；6月23日至9月25日，透過普立茲新聞攝影獎80週年展，一窺全球80年來的興盛與衰落，與歷史一同感受快樂、一起體會悲傷。早鳥票現正熱賣中，380元門票買一送一，限時販售至5月8日，購票與更多展覽資訊請上時藝多媒體官方網站查詢。

展出作品2-2016突發新聞獎-紅日下的難民船。(圖/時藝多媒體提供)

普立茲新聞攝影獎80週年展早鳥票開賣限時優惠至5月8日。(圖/時藝多媒體提供)

【展覽資訊】

展覽名稱：SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展

展覽地點：華山文創園區 中4B區（100台北市中正區中山南路21號）

展覽日期： 2022 / 6 / 23 (四)至9 / 25 (日)，週一不休館

參觀時間︰10:00-18:00，17:30停止售票及入場。

洽詢專線：02-66169928 (週一至週五11:00-17:30)

早鳥票 (販售日期4/25-5/8) 買一送一 380元/套