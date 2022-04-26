國內疫情大爆發，指揮中心昨天宣布，將確診者的密切接觸者隔離天數從10天縮短成「3+4」，第4天起快篩陰性可出門、上班，但前台大醫院感染科醫師林氏璧分析，應該改成「5+5」比較適當，像是日本、紐西蘭有在實施密切接觸者居隔的，天數都至少要5天，美國則是未打滿疫苗至少隔離5天，有打疫苗者免隔離。

林氏璧今早在臉書指出，雖然新冠潛伏期縮短到3天，管好最容易傳染的前3天，可以阻斷和找到多數的感染源，不過對於居隔一口氣縮短至3天，他則覺得如果現階段強制隔離5天，5+5大家較可以接受，漏掉的也比較少，也會大幅減少民眾確診怕隔離影響他人的心理壓力。

同時，林氏璧也分享各國對密切接觸者的隔離作法，與台灣防疫最像的紐西蘭，是家庭接觸者隔離7天，第3天、第7天或有症狀時快篩，其他同住家人確診，不須重新開始計算隔離天數，第7天陰性解隔，一般接觸者則不需隔離，自我監測。

美國則是以有無接種疫苗區分，密切接觸者疫苗沒打滿，至少隔離5天；疫苗有打滿就免隔離，但5天後要快篩，且從接觸後10天內都要做自我健康監測。

日本則是民眾隔離7天、醫護5天；新加坡是5天自我監測，快篩採陰能正常外出，若陽性就+比照無症狀確診者，居隔3天，但有網友補充，新加坡已經没有在做，與病毒共存了。

林氏壁表示，台灣是3+4，第4天起以篩代隔也是一種方式，看起來不會漏掉太多確診，但前提是要有足夠的快篩，有點擔心後面4天都要快篩，會不會用太多快篩試劑，是否值得？認為快篩當用在刀口上。另外簡化確診和匡列流程也是刻不容緩，不能讓前線人員被這些行政流程淹沒，「確診海嘯還在後面呢！」